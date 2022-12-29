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中国—摩尔多瓦建交30周年新年音乐会在基希讷乌举行

2022年12月29日20:14 | 来源：人民网-国际频道
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中国—摩尔多瓦建交30周年新年音乐会在摩尔多瓦首都基希讷乌“埃米内斯库”国家剧院隆重举行。中国驻摩尔多瓦大使馆供图
中国—摩尔多瓦建交30周年新年音乐会在摩尔多瓦首都基希讷乌“埃米内斯库”国家剧院隆重举行。中国驻摩尔多瓦大使馆供图

人民网基辅12月29日电 （记者谭武军）据中国驻摩尔多瓦大使馆消息，12月28日，中国—摩尔多瓦建交30周年新年音乐会在摩尔多瓦首都基希讷乌“埃米内斯库”国家剧院隆重举行。中国驻摩尔多瓦大使闫文滨、摩尔多瓦副总理楚尔卡努、副议长波普绍伊、文化部长普罗丹、前总统鲁钦斯基及驻摩使团人员等300多人出席。

闫文滨在致辞中表示，中摩建交30年来，两国友好因文化交流而不断增进。音乐是沟通不同国家和民族之间感情的最好工具。此次音乐会由摩音乐家演奏中摩经典乐曲，在两国民众间架起沟通桥梁，有助于增进两国人民的相互了解和友好情谊。

摩文化部长普罗丹祝贺音乐会举办，感谢中方为摩文化艺术发展提供宝贵支持，表示摩方愿同中方一道，继续深入挖掘两国艺术、文化、旅游等领域合作潜力，共同创造双边合作光明未来。

本场音乐会由摩尔多瓦青年音乐家扎普沙担任指挥，摩国家广播电视集团交响乐团、“多伊娜”合唱团、“春之声”儿童合唱团及摩知名独唱演员等共同出演。中国著名的钢琴协奏曲《黄河》、作曲家鲍元恺的交响乐《禹王治水》以及摩音乐家多加的名作《留声机》等两国有代表性的音乐作品在摩尔多瓦艺术家的现场演绎下，得到精彩呈现，赢得观众阵阵掌声。

摩国家电视2台全程现场直播本场音乐会。闫文滨在现场接受了摩国家电视1台、摩国家广播电台、IPN通讯社等媒体采访。

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(责编：崔越、杨牧)

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