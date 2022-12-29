新华社曼谷12月29日电 专访：RCEP有力促进区域经济一体化——访泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙

新华社记者王亚光

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙日前接受新华社记者专访时表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施以来，有效提升成员国贸易自由化、投资便利化水平，强化供应链韧性，有力促进了成员国间经贸合作和区域经济一体化。

RCEP由东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰签署，是全球经济体量和发展潜力最大的自贸区。今年1月1日生效以来，RCEP持续助力各成员国外贸增长。

泰国商业部数据显示，今年前9个月，泰国与RCEP成员国的进出口总值较去年同期增长10.1%。

奥拉蒙表示，新冠疫情持续冲击全球贸易和投资，而开放贸易对经济复苏至关重要，可以说RCEP生效实施“恰逢其时”。通过实施关税减免、原产地累积规则、简化海关程序以及提供更加透明、公平的贸易规则等，RCEP有力促进了成员国间贸易增长。

“我们看到成员国履行承诺，努力提升贸易自由化便利化水平，强化了区域供应链韧性。”她说，以泰国为例，泰国与RCEP成员国的进出口总值占泰国外贸总额超过50%，协定生效实施对泰国与成员国之间的贸易有明显提振效果。

在奥拉蒙看来，RCEP的原产地累积规则先进且灵活。只要产品在加工过程中实现的增值部分属于已生效成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。这有助于企业管理区域供应链，促进区域经济融合。

在投资领域，RCEP涵盖的市场和消费者群体非常庞大。奥拉蒙认为，这一市场红利将为RCEP成员国吸引更多域外投资。

奥拉蒙说，作为重要参与方，中国推动RCEP顺利签署并生效实施，中国在RCEP协定下实施的诸多便利政策促进了成员国间贸易增长。

“RCEP并不是封闭的，更多国家和地区有机会申请加入，RCEP‘朋友圈’有望扩大。”奥拉蒙说。

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