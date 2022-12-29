人民网北京12月28日电 （记者刘歌）由清华大学产业发展与环境治理研究中心（CIDEG）与APEC中国工商理事会联合发起的《亚太城市产业可持续性指数（2022）》（以下简称《指数》）28日在北京发布。《指数》从产业发展所需的要素投入、资源和环境压力、产业发展状态、生态与社会影响、政府与政策响应五大维度进行考察，反映了亚太城市产业可持续性水平。

该指数中综合排名前10的城市依次为：东京，北京，新加坡，多伦多，深圳，旧金山，香港，首尔，上海，纽约城。不同于针对特定行业展开的研究，《指数》以城市为评估单位，有利于唤起全球产业可持续性发展的共识，通过系统展示亚太地区产业可持续性的差异和多样性，凸显了不同地区的优先领域和发展机会。同时，报告还以案例形式展示若干亚太地区城市产业发展的最佳实践。

《指数》由清华大学苏世民书院院长、清华大学产业发展与环境治理研究中心学术委员会联席主席薛澜担任指导委员会主席，由清华大学公共管理学院副教授陈玲担任首席科学家。

报告指出，城市的产业可持续性是指该城市的产业发展与其自然-经济-社会条件相适应的能力，直接影响该城市发展的水平和质量。

《指数》是APEC中国工商理事会发起的2022“可持续中国产业发展行动”重点成果之一，体现了工商界、学术界和政策实践者等各界力量对于推动区域乃至全球可持续发展的努力。

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