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“RCEP区域青年对话”举行

2022年12月29日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者严瑜）近日，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效即将迎来一周年之际，由中国（海南）改革发展研究院与中国日报社、中国海洋发展基金会联合主办，海南改革发展研究基金会、21世纪报社、Z世代研究中心支持的“RCEP区域青年对话”举行。

　　本次青年对话以“凝聚青年力量 共促RCEP区域发展”为主题，来自中国、新加坡、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、韩国、日本、印度等8个国家以及联合国人口基金驻华代表处、中国—东盟中心等国际组织的青年公务员、青年学者、青年企业家、青年创业者等参加活动。

　　中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，2021年，RCEP成员国中15—44岁的人口约9.2亿，是欧洲和北美地区的2.2倍，占区域内人口总量的44.2%。充分释放RCEP红利，合力共建全球最大自由贸易区，需要区域内青年人的投入和担当，需要激发青年人活力、创造力和感召力，使青年成为RCEP发展的重要力量。

　　与会中外嘉宾围绕“释放RCEP青年企业家在投资贸易中的活力”“发挥蓝色经济伙伴关系构建中的青年力量”等主题进行2场圆桌对话。

　　新加坡国立大学东亚研究所研究员康端严认为，青年在促进RCEP发展中扮演着承前启后的重要角色，需要发挥青年在不同领域的连接者作用，促进RCEP规则不断创新。

　　亚洲愿景研究院吴哥社会创新园负责人乔特·乔拉乌特建议，要增强青年教育机会均等性，建立RCEP培训中心，支持青年推进理念创新和产业数字化转型。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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