图为今年1月，美国华盛顿国会大厦降半旗、摆放蜡烛，纪念国会山骚乱事件一周年。

阿 伦摄（新华社发）

美国国会众议院国会山骚乱调查委员会日前公布最终调查报告，解释对前总统特朗普的指控。

美国专家和媒体认为，虽然该委员会为自己的调查画上句号，但民主、共和两党围绕国会山骚乱的政治纷争远没有结束，接下来党争或愈演愈烈。

调查收尾

美国国会众议院国会山骚乱调查委员会近日公布一份845页的最终调查报告，呈现了该委员会成立以来的调查工作以及17项具体发现，称其掌握证据得出“一个压倒性且直截了当的结论”，即国会山骚乱发生的核心原因就是特朗普。委员会主席、民主党人本尼·汤普森认为，特朗普为推翻2020年美国总统选举结果以及阻止权力交接，设计和推动了“多步骤努力”。

除了解释针对特朗普等人的指控并详细列出论据，最终调查报告还提出11项建议，包括改革美国联邦《选举计数法》、加强应对美国暴力极端主义、引用美国宪法第14修正案禁止特朗普担任公职等。

美国巴尔的摩大学法学院院长罗纳德·魏希强调，是否对特朗普提起刑事起诉取决于美国司法部，不受刑事转介影响。司法部正在进行两项涉及特朗普的刑事调查，其中一项围绕国会山骚乱，另一项与特朗普涉嫌处理机密文件不当有关。

“国家耻辱”

2020年，美国在政治极化、新冠肺炎疫情、反种族主义浪潮以及经济萎缩中迎来四年一度的总统选举。当年11月7日，多家美国主流媒体根据测算统计报道，时任民主党总统候选人拜登将获胜，拜登随后宣布胜利。特朗普则拒绝承认败选，并反复宣称选举存在大规模舞弊。

2021年1月6日，大批特朗普支持者在美国首都华盛顿举行集会，其中一部分人当天下午集体前往国会山，暴力突破安保系统，闯入象征美国政治权力的国会大厦，参众两院联席认证2020年美国总统选举结果的进程被迫中断，主持会议的美国时任副总统彭斯和数百名议员惊慌撤离。这一事件震惊全美及国际社会。

这场骚乱是美国国会200多年来遭受的最严重袭击，直接造成5人死亡、约140名警察受伤以及国会大厦财物损失。美国《华尔街日报》社论将该事件形容为美国的“国家耻辱”。

2021年6月30日，由民主党掌控的美国国会众议院通过投票表决，决定成立国会山骚乱调查委员会。18个月以来，该委员会与上千名证人谈话，搜集上百万页材料，并在过去数月举行了10场公开听证会。

在特朗普政治同僚以及支持者眼中，由民主党人主导的国会山骚乱调查不过是针对特朗普的又一场“政治迫害”。

党争不止

在今年中期选举中，民主党失去国会众议院多数党地位，众议院控制权将转到共和党手中。寻求在下届国会担任众议院议长的共和党人凯文·麦卡锡12月初表示，共和党控制该院后，将对国会山骚乱调查委员会的工作进行审查。这意味着，围绕国会山骚乱调查的党派纷争以及华盛顿政治内耗仍将继续。

美国司法部两项涉及特朗普的刑事调查正在由一名特别检察官牵头进行。司法部长梅里克·加兰此前表示，鉴于特朗普已宣布再次竞选美国总统等情况，任命特别检察官负责相关调查符合公众利益。加兰还说，特别检察官将获得快速且充分展开工作的资源，调查不会因为特别检察官的出现而被拖延。

美国历史上从未有前总统被刑事起诉。美国前联邦检察官雷纳托·马里奥蒂认为，特朗普有被美国司法部刑事起诉的可能性，但按照美国宪法，被起诉甚至是被定罪也不妨碍他竞选美国总统。彭博社分析文章认为，特朗普很可能利用这些法律问题宣传自己被拜登政府“不公平对待”的形象，煽动支持者的不满和愤怒。

随着民主、共和两党分控国会参众两院的“分裂”国会即将到来，2024年大选也日益临近，美国围绕国会山骚乱的争论恐更加极化和撕裂。拜登在今年圣诞节讲话中坦言，美国政治变得如此愤怒、如此刻薄、如此具有党派性，“太多时候，我们视对方为敌人而不是邻居，视对方为民主党人或共和党人而不是同胞，我们变得太分裂了”。

（据新华社电 记者孙丁）

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