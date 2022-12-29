新华社德黑兰12月28日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬28日说，伊朗“不会永远敞开”在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中达成协议的窗口，伊方敦促美国等谈判的西方相关方现实行事。

据伊朗新闻电视台报道，阿卜杜拉希扬当天在访问阿曼期间接受媒体采访时说，伊朗目前没有关闭达成恢复履约协议的窗口，但如果西方国家继续“虚伪和干预行为”，伊朗将关闭窗口。

阿卜杜拉希扬谈及不久前和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的会谈时说，双方交换了意见并就重启谈判达成部分“共识”。阿卜杜拉希扬说，阿曼长期担任伊朗与西方相关方之间的“主要调解方”，伊朗欢迎阿曼为“达成一个良好、强大和稳定的协议”提出的任何倡议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”。伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，但谈判自9月起未取得明显进展。

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