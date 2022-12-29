本报记者 严 瑜

图为位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦。

新华社记者 郑焕松摄

近日，欧洲理事会批准了欧盟委员会提出的第九轮对俄制裁措施，包括将与俄罗斯政府及军队有关的141名个人和49个实体列入制裁清单，扩大对军民两用商品和技术的出口限制，遏制对俄罗斯矿业和能源业投资，并禁播更多俄罗斯电视频道等。

对此，路透社报道称，尽管欧盟领导人最终就新一轮对俄制裁措施达成一致，但谈判过程非常激烈，欧盟内部在制裁俄罗斯问题上的团结已经开始动摇。

制裁措施进行调整

近日，欧洲理事会发表声明称，欧盟各成员国领导人通过了欧盟委员会提出的对俄第九轮制裁措施和俄石油价格上限。此前，欧盟委员会提出第九轮制裁俄罗斯提案，列出相关俄罗斯个人和实体制裁名单，要求实施新的出口管制，并禁止俄罗斯获得无人机。相关措施还包括停播4个俄罗斯电视频道以及对俄能源和矿业部门采取进一步经济制裁。

几乎同时，美国政府也宣布了新一轮针对俄罗斯个人和实体的制裁措施。

对于美欧追加新一轮对俄制裁，俄罗斯总统普京表示，西方国家试图通过制裁将俄罗斯推向世界发展的边缘，但俄罗斯绝不会走自我封闭的道路。

塔斯社注意到，欧洲理事会的声明在扩大对俄制裁黑名单的同时，宣布欧盟批准解冻俄罗斯从事农产品和食品贸易的“某些人员”的资产。声明指出，任何制裁措施都“绝不针对第三国与俄罗斯之间包括小麦和化肥在内的农用物资和粮食贸易”。

今年3月，欧盟对俄罗斯主要化肥生产商和出口商的负责人实施个人制裁，导致这些公司的租船、保险和支付等业务面临问题。俄罗斯和联合国于7月签署推进俄粮食和化肥出口备忘录，旨在消除美国和欧盟在金融、保险和物流等领域制造的障碍，确保俄罗斯粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。

中国社会科学院欧洲研究所研究员、欧洲经济研究室主任孙彦红在接受本报记者采访时分析称，在欧盟最新一轮对俄制裁措施中，放松涉粮食贸易制裁的决定是应德国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等国要求达成的，其原因是近期大量装载俄罗斯粮食的商船滞留在欧洲港口，而欧洲的保险公司、运输企业以及分销商等因担心被制裁而不愿提供相关服务，致使港口物流阻塞，也导致欧洲面临粮食供应链断裂的风险。“这表明，欧盟会基于现实考虑部分地调整或松动对俄制裁。”

团结立场出现松动

“与欧盟此前实施的多轮制裁、特别是2022年12月5日开始生效的对俄石油禁运和对俄海运石油限价令相比，新一轮制裁对俄罗斯经济的打击力度小得多，效果也不会立竿见影，其更主要的目的是对外彰显欧盟成员国在制裁俄罗斯立场上的团结。”孙彦红说。

不过，实际结果似乎并不如欧盟所愿。路透社近日报道称，尽管欧盟领导人最终就第九轮制裁措施达成一致，但谈判很激烈，与俄罗斯相邻的波兰以及波罗的海国家呼吁采取更严厉的制裁措施，而德国等更靠西的国家则更加犹豫。欧盟在制裁俄罗斯问题上的团结已经开始动摇，人们担心制裁会对欧洲自身步履蹒跚的经济造成影响，这削弱了就俄乌冲突惩罚莫斯科的决心。

“俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄实施多轮制裁，并没有给俄罗斯造成太大的实质性后果，反而自食其果。历史也已证明，想通过制裁的方式来制服他国，在绝大多数情况下是无效的。”国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡向本报记者指出，尽管欧盟委员会坚持追随美国出台对俄制裁方案，但是并不能确保所有欧盟成员国都有效执行相关措施。“比如，匈牙利始终反对对俄制裁。如果制裁继续下去，欧盟内部的分裂会更加突出。”

据德国《法兰克福汇报》网站报道，匈牙利总理欧尔班日前表示，希望本国经济至少在一定程度上仍能与俄罗斯经济保持联系，尤其是能源部门，“匈牙利和俄罗斯经济完全分离不符合我们的利益”。

“乌克兰危机爆发至今，欧盟与俄罗斯之间的制裁与反制裁逐步升级，欧洲自身也被严重反噬——经济自新冠肺炎疫情中复苏的步伐被打乱，濒临衰退边缘，同时陷入严重能源危机，面临近40年来最高通胀率。”孙彦红指出，随着经济状况越来越困难，欧盟内部在对俄制裁的立场上出现了分化。

在近期多次讨论的天然气限价问题上，欧盟内部分歧已经凸显。法国、意大利、比利时、波兰等国赞成限价；德国、荷兰、奥地利、丹麦等国则反对限价，认为保证供应比价格本身更重要。12月19日，欧盟能源部长会议通过了将于2023年2月15日在欧盟实施天然气限价的新措施，荷兰和奥地利弃权，匈牙利投了反对票。“欧盟各成员国对于对俄制裁及其造成的反噬效应的承受能力存在差异。虽然欧盟达成第九轮制裁表明其内部在对俄态度上仍保持大体上的团结，但是分歧正在加大的事实不容否认。”孙彦红说。

西班牙《国家报》网站在欧盟对俄实施八轮制裁措施后也曾指出，尽管欧盟仍有对俄实施更多制裁的空间，但是欧盟成员国之间就新制裁达成一致的空间正在缩小。

达成共识将更艰难

俄乌冲突爆发已超过300天，但外媒普遍认为，目前还看不到休战的希望。

12月21日，美国国务卿布林肯发表声明，宣布将向乌克兰提供价值18.5亿美元的军事援助，其中包括“爱国者”防空导弹系统。此外，美国国防部将向乌克兰额外提供8.5亿美元的安全援助。布林肯称，这将使美国自拜登就任总统以来对乌克兰的军事援助总额达到219亿美元。

“当前美国仍在加大对乌克兰的军事和经济援助力度，俄乌冲突前景存在不确定性。欧盟在安全上高度依赖美国，谴责、反对以及制裁俄罗斯依然符合当前欧盟内部主流价值观和‘政治正确’，因此中短期内欧盟调整对俄政策的空间有限。”孙彦红说。

丁一凡也认为，目前欧盟在对俄政策方面缺乏战略自主，俄欧之间信任缺失，欧盟也不具备在俄乌冲突中进行调停的能力。俄欧关系很难在短期内出现明显改善。

美国《华尔街日报》网站报道称，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克日前表示，俄罗斯可能在明年初将每日石油产量减少50万至70万桶，以此应对西方设置的石油价格上限。这可能使与俄乌冲突并行的能源危机升级。

对深陷能源危机之中的欧盟来说，这显然不是一个好消息。国际能源署近日向欧盟警告称，尽管欧盟针对天然气短缺问题已经采取了很多措施，但明年可能仍将继续面临能源危机，天然气缺口将高达300亿立方米。

“过去，欧盟之所以能在全球范围内保持较强工业竞争力，与其同俄罗斯保持密切的能源合作，进而有效降低能源成本密切相关。如果欧盟继续对俄制裁并在能源上‘去俄罗斯化’，那损失最大的还将是其自己。”丁一凡说。

孙彦红指出，目前欧盟经济濒临衰退边缘，民生压力凸显，抗议游行此起彼伏，欧盟成员国对乌提供军事援助的动力正在减弱。近期，意大利政府已迫于国内民意，决定暂停对乌军援。“未来，随着欧洲经济社会形势进一步恶化，欧盟成员国在加大对俄制裁力度问题上达成共识的空间将变得更加狭窄。”

(责编：胡永秋、白宇)