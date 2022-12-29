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精彩故事，拉近中国与世界的距离

——人民日报海外版《中国故事》版的这一年

本报记者  潘旭涛
2022年12月29日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　塞罕坝机械林场风光。
　　新华社记者 金皓原摄

　　白洋淀生态环境持续改善，再现“鸟类天堂”胜景。
　　新华社记者 邢广利摄

　　敦煌石窟考古特展在武汉大学万林艺术博物馆举行。
　　新华社记者 肖艺九摄

　　北京冬奥会开幕前，马兰花童声合唱团的孩子们在酒店会议室排练。
　　新华社记者 彭子洋摄

　　时光匆匆，又至岁末。回首2022，一个个精彩故事连缀起我们共同的记忆。2022年，人民日报海外版《中国故事》版继续用故事记录中国发展变化，展现可信、可爱、可敬的中国形象，拉近中国与世界的距离。

　　舒展美丽中国画卷

　　共建美丽地球家园是全世界人民的共同心愿。作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护。2022年，《中国故事》版记录下一个天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国。

　　2000年—2017年，全球新增绿化面积中，约1/4来自中国，中国贡献比例居全球首位。《植树造林，为世界增绿降碳》讲述了一个个发生在中国的“绿色传奇”。

　　山西省右玉县地处毛乌素沙漠边缘，是天然的风口地带。绿色，曾是右玉最稀缺的颜色，如今成为这里最厚重的底色。

　　“种活一棵树，比养活一个孩子还难。”这曾是右玉人种树时面临的困境。在这片贫瘠的土地上，第一年栽好的树，可能立马会被狂风黄沙吹走。但右玉人不服输，咬定目标不放松，一茬接着一茬干。种树的时节，干部群众、男女老少一起上，大家抢着干、比着干，终于将不毛之地变成满目葱茏的塞上绿洲。

　　500公里外，另一个“绿色传奇”引发全球关注。位于河北省承德市的塞罕坝机械林场，先后荣获联合国“地球卫士奖”“土地生命奖”。《塞罕坝的年轻人》讲述了“林三代”们紧跟前辈脚步、续写塞罕坝传奇的故事。

　　2007年，从河北农业大学毕业后，范冬冬选择来到塞罕坝。15年间，他在这里安了家，一步步从最初的技术员，成长为主管造林与育苗的中坚力量。

　　到2011年的时候，树苗容易活的坝上地块，造林任务已经顺利完工，剩下的全都是山高坡陡、立地条件极差的“硬骨头”地块。坡面直栽难度过大，范冬冬与同事们反复讨论后决定，先在平地育苗，成功后再将树苗移植上山。运苗绝非易事。一株苗浇透水后足有七八斤重，一个骡子要驮两筐苗，踉踉跄跄爬一段，就累得呼哧带喘，甚至还有滑坡的危险。骡子上不去的地方，就只能靠人工背运。一人背上十几棵，筐上的麻绳在大家后背上留下了一道道勒痕。

　　“一次造林、一次成活、一次成林”，这是塞罕坝攻坚造林秉持的理念。近60年间，三代塞罕坝人成功将“黄沙遮天日，飞鸟无栖树”的荒坡变为万亩林海。

　　一片片林海在中华大地上铺展，保护了生物多样性，让动物有了更多栖息空间和迁徙通道。《“让通州的兔子能一路跑到延庆去”》介绍了北京市新一轮百万亩造林绿化工程给生态系统带来的变化。

　　在北京市温榆河公园示范区东园望山阁附近，种着一大片混交林，这是为方便野生动物活动而设置的缓冲区。此处没有人造景观，尽力减少游客的干扰，就像一道天然屏障，将人类活动区与自然留野区隔离开，为野生动物提供了一处静谧的栖息地。

　　细心的人走到温榆河公园西园码头附近的保育区，会发现一些看似随意堆放的枯枝杂草。实际上，这些是人造灌木丛，相当于为野生动物们搭建的“安置房”，可供刺猬、野兔等小动物遮风挡雨。像这样的人造灌木丛，在北京市新一轮百万亩造林绿化工程中，共营建了2200处。

　　近年来，越来越多的山峦披上了绿装，越来越多的河湖也荡漾起了碧波。《清澈的湖水回来了》记录下水之变。

　　位于河北省安新县的白洋淀，是华北平原最大的淡水湖泊，被誉为“华北之肾”。20世纪80年代初，淀里水质清澈，水舀上来就能喝。之后，水质变差了，一些河段一度呈现“酱油色”，气味刺鼻难闻。

　　“不让一滴污水流入白洋淀！”5年来，河北全省上下合力打好白洋淀生态环境治理攻坚战。103个淀中村、淀边村，因地制宜配建起115座小型污水处理设施，污水处理后全部导排到淀外综合利用。2021年，白洋淀淀区整体水质为Ⅲ类，进入全国良好湖泊行列。

　　“儿时记忆中的白洋淀慢慢回来了。”安新县安新镇王家寨村党支部书记王军说。如今的白洋淀，初春，芦芽竞出，满淀碧翠；盛夏，荷花绽放，岸柳如烟；金秋，芦花纷飞，稻谷飘香；隆冬，白雪皑皑，坚冰似玉。

　　绿水青山来之不易，背后是系统治理、制度护航。近年来，河长、林长、田长等专属守护者在各地上岗，《“有问题，找林长”》讲述了林长制带来林“长治”的故事。

　　“老高，快来看看！有十几棵毛竹被破坏了！”2020年8月的一天中午，一通来电让高昭梁心头一紧，他跨上摩托车就往现场赶。

　　高昭梁是江西省南昌市湾里管理局梅岭镇立新村党支部书记，他的另一个身份是村级林长。老高赶到毛竹林后发现，十多棵约9米长的毛竹齐刷刷倒在半山腰，他用手摸了摸竹子横切面，湿乎乎的，他判断，毛竹被锯断没多久。经过向附近村民打探，他很快锁定了盗伐人。“对方一开始说自己是清白的，后来看躲不掉了，就威胁我少管闲事。”

　　“这哪是闲事！我是林长，你们盗伐，我就要管！”高昭梁毫不退让，自知理亏的盗伐人最终承认了错误，并向森林公安缴纳了罚款。

　　展现文明古国魅力

　　中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，对世界的吸引力、影响力日益增强。2022年，《中国故事》版通过讲述传统文化保护与传承的故事，推动中华文化更好走向世界。

　　《“我心归处是敦煌”》记述了敦煌研究院名誉院长樊锦诗50年守护敦煌莫高窟的感人故事。

　　1963年夏天，一个瘦弱的年轻女孩在北京火车站背着大大的背包，头戴草帽，满怀理想登上开往西部的列车。她就是樊锦诗，那年她25岁。樊锦诗出生在北京，成长于上海，1958年考入北京大学历史系考古专业。年轻的樊锦诗根本没想到，自己毕业后会到地处大漠戈壁的敦煌莫高窟工作，更不会想到一去就是半个世纪。

　　敦煌莫高窟是诞生在古代丝绸之路上的无价之宝，是建筑、彩塑、壁画三者结合的立体艺术，是公元4世纪至14世纪的古人用智慧创造出的文化艺术宝库，见证了中西方文化的交流。樊锦诗走遍了莫高窟735个大小洞窟，看遍了每一幅壁画、每一尊彩塑。历时40年，她主持编写出版了《敦煌石窟全集》第一卷《莫高窟第266-275窟考古报告》，这是国内第一本具有科学性和学术性的石窟考古报告。

　　“舍半生，给茫茫大漠。从未名湖到莫高窟，守住前辈的火，开辟明天的路。半个世纪的风沙，不是谁都经得起吹打。一腔爱，一洞画，一场文化苦旅，从青春到白发。心归处，是敦煌。”这是2020年，中央广播电视总台“感动中国2019年度人物”栏目写给樊锦诗的颁奖词。

　　莫高窟是古老的，也是年轻的。如今的莫高窟，敞开胸怀拥抱数字技术。《让敦煌在数字空间永存》讲述了科研人员对莫高窟进行三维数字重建的故事。

　　走进武汉大学万林艺术博物馆，一眼就能看到一尊震撼人心的巨大卧佛像，神情安详，微含笑意。这里还原的是莫高窟南端著名的158窟场景，这尊涅槃像是3D打印的产物。

　　“利用我们的数据，可以用3D打印机把敦煌的卧佛打印出来。现场的文物不能碰，但数字化的文物可以任意变换。我们还利用数字成果做成了一系列文创产品。”著名测绘专家李德仁院士说，“借助人工智能、增强现实技术，文物学家、历史学家、考古学家在数字敦煌里可以进行‘现场’科研，壁画上动不了的‘飞天’，在元宇宙里可以尽情歌舞。”

　　与敦煌一样闪耀世界文化舞台的，还有历史悠久的灌溉工程遗产。中国是灌溉文明古国，中国的世界灌溉工程遗产已达30处，《流淌千年的治水智慧》介绍了这些历史遗产的前世今生。

　　滚滚岷江水携沙石巨浪一路翻卷、咆哮，冲出群山。然而，奔袭到中流，却猛地收住脚，温驯地注入成都平原，向着沃野良田汩汩而去。“收服”这条狂躁大江的，正是都江堰。

　　都江堰渠首枢纽工程位于四川省都江堰市，始建于战国时期。历经2000多年岁月砥砺，都江堰的巨大效益一直延续至今。都江堰水利工程的科学性为世人所称道。“深淘滩，低作堰”“分四六，平潦旱”“乘势利导，因时制宜”……这些历代传承的治水理念，是前人不懈求索而得，即便置于今天也极具价值。

　　宏伟工程可以承载文明与智慧，方寸之间也可凝聚文化与艺术。《“国家名片”里的中国故事》讲述了小邮票背后的大乾坤。

　　邮票不仅仅是寄托牵挂的“邮资凭证”，也可以当作获取知识的“百科全书”，成为稀有罕见的“艺术品”“收藏品”。 2009年9月，中国发行了首套多媒体邮票《唐诗三百首》，用当时最先进的雕刻制版印刷技术，将《唐诗三百首》约2.5万字悉数镌刻在一版邮票之内，雕刻的每个字都可以如同碑刻一样被触摸到。

　　邮票在国际舞台上同样广受关注。中国邮票题材对国际邮票发行产生了较大影响。很多国家吸取了中国生肖概念发行邮票，据统计，全球约有130个国家和地区发行过3500多种生肖邮票，扩大了中国生肖文化的影响力。

　　记录筑梦逐梦历程

　　2022年，中国梦提出10周年。在奋进的中国，每一个人都是追梦人。《中国故事》版记录下一个个筑梦逐梦的故事，向世界展现奋发昂扬的中国。

　　今年2月，一群孩子穿着虎头衣、虎头鞋登上了北京冬奥会开、闭幕式的舞台，用希腊语唱起奥林匹克会歌《奥林匹克颂》，歌声宛如天籁，惊艳四方。这群孩子是来自河北省阜平县的马兰花童声合唱团。《孩子们梦想开始的地方》讲述了马兰花童声合唱团的故事。

　　歌声飞向世界，梦想源自大山。2020年初，阜平县脱贫了，乡亲们过上了好日子，他们希望在北京冬奥会开幕式的舞台上，把山区孩子发自内心的快乐展现给世界。

　　合唱团刚开始集中训练时，孩子们普遍没有自信，训练过程困难重重。为尽快提高孩子们的合唱水平，河北保定学院音乐舞蹈学院委派了四位老师加入指导团队。为了纠正孩子们咬字前后鼻音不分的问题，老师们先教大家说绕口令，“会炖我的炖冻豆腐，来炖我的炖冻豆腐”。“孩子们觉得，‘哇，太好玩了！学唱歌怎么像学相声一样！’”指导老师王金山说。就这样，合唱团的孩子们渐渐爱上了音乐。

　　梦想无处不在，在大山深处，也在浩瀚太空。《他们把梦想写在太空》讲述了神舟十三号航天员逐梦星空的故事。

　　神舟十三号乘组创造了许多“首次”：航天员首次在轨驻留6个月，首次在太空过春节……航天员在太空中每一次自信的微笑、每一个娴熟的动作，背后都是巨大的努力与付出。

　　1998年，翟志刚加入中国航天员大队，成为中国首批航天员，开始了年复一年的刻苦训练。在一次水槽训练时，翟志刚沉到10米深的水下，不料，气瓶突然漏气。紧急时刻，他沉着冷静，与潜水员交替共用一个气嘴，从容游出水面。大家松了一口气。训练负责人赶忙上前询问翟志刚：“身体怎么样？”翟志刚自信地说道：“没问题，可以继续训练。”更换新气瓶后，他再一次沉到水下，完成了当天全部训练内容。

　　艰苦训练、永不言弃，铸就航天梦想。平凡岗位、拼搏奋斗，同样可以让梦想成真。《“新时代的产业工人，拥有更广阔的舞台”》讲述了大国工匠郑志明的圆梦故事。

　　工作台旁，一名工人双眼紧盯前方。“铁屑搞定！”他长吁口气，抬起头，记者看到他蓝色安全帽上写着的姓名——郑志明。25年间，郑志明从钳工学徒成长为大国工匠，他是广西汽车集团首席技能专家、装备制造技师，是全国优秀共产党员、全国技术能手、国务院特殊津贴专家，还曾荣获全国五一劳动奖章等众多荣誉称号。

　　郑志明对待工作勤奋刻苦、一丝不苟。干完活，他总要比别人多花时间总结得失；问题解决了，他还要反复寻找是否还有别的方法，能不能比上回干得更好……渐渐地，他练就一手绝活：手工锉削平面，可将零件尺寸误差控制在0.003毫米以内；手工画线钻孔，孔的位置度误差能控制在0.05毫米以内，相当于一根头发丝粗细的1/20。

　　筑梦逐梦的故事、文化传承的故事、生态保护的故事……中国有太多精彩故事可以与世界分享。2022年，《中国故事》版用情用力讲述美好的中国故事；2023年，《中国故事》版将继续展示真实、立体、全面的中国，让世界更好地读懂中国，凝聚同心共圆中国梦的强大合力。

(责编：胡永秋、白宇)

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