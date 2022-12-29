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外交部发言人：

中外人员往来暂行措施将更好保障对外交流合作

2022年12月29日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京12月28日电  （记者温馨）就多家外国在华商会及部分国家驻华外交机构积极评价中国防控策略调整一事，外交部发言人汪文斌28日表示，中方制定并发布中外人员往来暂行措施将为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，更好保障对外交流合作，为全球经济发展带来更多利好。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，针对中国发布新冠病毒感染“乙类乙管”方案，中国美国商会、英国商会、德国商会等多家外国在华商会及部分国家驻华外交机构认为，此举有助于恢复中外人员往来和商务旅行，重振投资营商信心，恢复市场乐观情绪，中国将继续成为外资优先投资目的地。发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，中方因时因势优化完善防控政策，依法将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，是在综合评估病毒变异、疫情形势和防控工作等基础上作出的防控策略调整，有助于提升防控工作的科学性、精准性、有效性，有助于更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，有助于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

　　“我们有信心在守好保健康、防重症防线的同时，推动经济和社会秩序加快走向恢复，最终取得抗击疫情的全面胜利。”汪文斌说。

　　他说，根据“乙类乙管”有关要求，中方相应制定并发布了中外人员往来暂行措施，这将为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，更好保障对外交流合作，为全球经济发展带来更多利好。

　　“中方将高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移扩大对外开放，同各方携手加强国际抗疫合作，维护全球产业链供应链安全稳定，推动世界经济恢复增长。”汪文斌说。

(责编：胡永秋、白宇)

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