本报记者 王 迪

“中国持续推动高质量发展，努力推进实现碳达峰碳中和目标。作为外资企业，我们看到了中国市场在新能源汽车、燃料电池、可再生能源等领域的广阔机遇。”德国科德宝集团亚洲地区代表许倍帝在接受本报记者采访时表示，科德宝将与中国伙伴携手合作，共享双碳目标带来的发展机遇，共同推动汽车产业的绿色发展。

科德宝是一家全球化的技术集团，目前旗下共有11家业务集团，领域涉及密封、振动控制部件、动力电池和燃料电池、技术纺织品、过滤器、清洁技术和产品、特种化工产品和医疗产品等。目前，中国是其全球第三大市场。许倍帝说：“中国市场对我们的重要性不仅体现在生产与销售方面，还在于其作为创新研发中心的影响力与日俱增。”近年来，科德宝不断加强对高科技制造基础设施和本土研发设施的投资，2021年在华研发投入2.7亿元人民币，同比增长18%。

2022年，科德宝在上海设立了技术创新部门。“我们希望通过加强与中国本土研究机构和创新企业的合作，更好了解中国市场的新兴技术和发展生态，促进集团在电动交通、新能源、智能制造等领域的发展。”许倍帝说，集团旗下多家公司在中国设立了技术研发中心，“这些创新研发成果将更加贴近中国以及亚洲市场的需求，加速产品落地，惠及更多用户”。

“中国为实现双碳目标推出并实施了一系列政策举措，科德宝由此更加坚定了深耕中国市场的信心。”许倍帝表示，双碳目标的实现离不开创新驱动和技术支撑，科德宝希望发挥研发优势，积极参与中国高质量发展进程。当前，科德宝在上海、重庆、南通、顺德、太仓等地的工厂正通过创新技术提高资源利用效率，努力实现减排降碳。比如，在危险废物处理方面，科德宝集团旗下克鲁勃润滑剂公司的中国专家团队设计了一款新型可持续性包装油桶，其内衬结构作为唯一的危险废物，重量仅有0.5公斤，较之前降低了97%。新包装还解决了油桶中残留润滑剂的问题，每个油桶可以节约1升润滑剂，总共相当于每年减排数百吨二氧化碳。

交通运输是减碳减排的重要领域。2022年4月，科德宝成立了全新的动力电池和燃料电池业务集团。许倍帝介绍，在第五届中国国际进口博览会上，“科德宝集团创新与技术峰会”成功举办，企业携手政府、智库以及产业界合作伙伴探讨交通行业的节能发展路径。“进博会是一个交融互动的平台，为产业链上下游的对话合作与经验互通提供了绝佳平台。”

“我们深知，全球化协同合作对企业长期发展具有重要意义。”许倍帝表示，改革开放以来，无数外资企业从中国的发展中受益。中国不断推进高水平对外开放，将持续为世界经济复苏提供动力。“我们期待与各方伙伴开展互惠共赢合作，充分发挥全球性企业优势，以科技创新为全球可持续发展作出贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)