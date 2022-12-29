哈桑·艾哈迈德

中国空间站建成将是中国航天事业取得的又一项伟大成就，将为更多国家带来了解和探索宇宙的机会。中国积极推动国际合作，将有力促进世界航天事业发展

不久前举行的首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会期间，中方宣布愿同海合会国家在遥感和通信卫星、空间应用、航天基础设施、航天员选拔训练等领域开展合作，欢迎海合会国家航天员进入中国空间站，同中国航天员联合飞行并开展空间科学实验。中方还表示，欢迎海方参与中国航天任务搭载合作，研究成立中海联合月球和深空探测中心。这充分展现了中国推动国际太空合作的真诚意愿，将为阿联酋等海合会国家发展航天事业带来重要机遇，令我们倍感振奋。

中国空间站建成将是中国航天事业取得的又一项伟大成就，将为更多国家带来了解和探索宇宙的机会。中国已经宣布，中国空间站向所有联合国会员国开放。中国积极推动国际合作，将有力促进世界航天事业发展。

阿联酋一直追逐着航天梦。2014年，阿联酋政府斥资54亿美元设立太空署，计划成为第一个将无人探测器送往火星的阿拉伯国家。2019年3月，阿联酋制定2030国家太空战略，规划了太空科学和研究、工程制造、试验和商业应用等79个太空项目。阿联酋首颗国产卫星“哈利法”地球观测卫星进入太空、阿联酋宇航员进驻国际空间站、“希望”号火星探测器成功进入火星轨道、“拉希德”号月球车发射升空……近年来，阿联酋注重提高科研实力，积极加强国际合作，推动本国航天事业不断发展。

中国是阿联酋发展航天事业的重要伙伴，加强合作是双方重要共识。2022年9月，中国国家航天局与阿联酋拉希德航天中心签署关于嫦娥七号任务搭载合作的谅解备忘录，标志着阿联酋“拉希德二号”月球车搭乘中国嫦娥七号任务实施月球表面巡视探测活动正式启航。根据该谅解备忘录，阿方将负责“拉希德二号”月球车的研制，中方将为阿方提供“拉希德二号”月球车搭载、测控和数据接收等服务，双方共享“拉希德二号”月球车探测成果。该项合作将为进一步深化和拓展阿中航天合作奠定坚实基础。

中国航天事业发展经验值得阿联酋学习借鉴。中国为航天事业发展制定了切实可行的计划并稳步推进。中国高度重视航天人才培养，不断壮大人才队伍，为航天事业发展提供了有力支撑。

探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。阿中双方都倡导和平利用外空，都致力于加强国际合作。无论是探索充满未知的宇宙，还是应对各种全球性挑战，国际社会都需要团结合作，共同创造人类美好未来。

（作者为阿联酋迪拜太空投资集团首席执行官）

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)