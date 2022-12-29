本报记者 章念生 孙广勇

中文合资公司运营的摩拉港。

文莱摩拉港有限公司供图

缓缓流淌的文莱河边有座小岛，那里曾是古代的海关，满载货物从中国驶来的商船就在那里登记，然后沿着文莱河驶往旧都哥打巴托……

文莱和中国自古交往密切，古代海上丝绸之路是双方主要贸易通道。“中国提出的共建‘一带一路’倡议为两国贸易和经济合作创造了繁荣发展的新机遇。”文莱文化、青年和体育部博物馆司前司长卡里姆感叹。目前，中国是文莱最大外资来源地，务实合作让两国在互利共赢中受益。

“与中企合作运营摩拉港是最佳选择”

文莱湾入口处的摩拉港，几艘大型集装箱船停泊在港口，码头上巨大的岸桥正紧张有序开展作业。

摩拉港是文莱最大港口和唯一深水港，也是该国开展国际贸易的主要枢纽。2017年2月，中国广西北部湾国际港务集团与文莱达鲁萨兰资产管理公司组建的合资公司——文莱摩拉港有限公司接管运营工作，为这座港口注入新的发展活力。

“中国企业参与投资运营以来，摩拉港的吞吐能力显著提升。”文莱摩拉港有限公司首席运营官法兹拉·亚辛说，如今船舶在锚地等待时间、港口停留时间和船舶周转时间都大为缩短，这得益于全新的集装箱装卸团队、改造后的码头岸桥和先进的码头操作系统。“中企带来了先进的技术和管理经验，且与文莱方共同秉持强烈的发展意愿。与中企合作运营摩拉港是最佳选择。”

据悉，目前除油气资源外，文莱90%的进出口货物均经由摩拉港。今年前9个月，摩拉港共完成货物吞吐量114万吨，同比增长12%。

文莱万凌公司是摩拉港效率提升的受益者之一。该公司每月从新加坡运输数十个集装箱到文莱。“以前1个集装箱的运费大约为1800文币（1文币约合5元人民币），遇上港口起吊机故障或节假日，需要额外缴纳货物存放费。现在，提取货物快了很多，费用也节省了不少。”该公司总经理迈克姆说。

文莱《诗华日报》评论指出，文莱摩拉港有限公司提高了码头的操作效率和服务水平，降低了本地物流成本，提升了摩拉港的区域竞争力。从海上运输来看，摩拉港不仅可以作为中国货物进入文莱的门户，也可以作为婆罗洲岛周边地区的中转枢纽。

“致力于培养本地石化行业技术人才”

今年9月，在文莱首都斯里巴加湾海滨的帝国酒店，23岁的大学生阿米鲁拉在文莱教育部部长罗麦扎的见证下，郑重地在一份奖学金文件上签下自己的名字。

当天，阿米鲁拉与其他33名同学获得恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）与文莱大学、浙江大学合作开设的化学工程与工艺专业学士学位奖学金，另外74名文莱技术教育学院的学生获得了恒逸实业与该校和兰州石化职业技术大学合作开设的炼厂操作工奖学金。

“中企不仅在文莱投资，还致力于培养本地石化行业技术人才，而人才正是国家经济发展的支柱。”罗麦扎表示。

近年来，恒逸实业通过“恒逸未来”计划，向成绩优异的文莱学生提供奖学金。目前，共有787名文莱学生获得联合奖学金，或被合作办学项目录取，其中127名已完成学业并入职恒逸实业，成为石化工程师、炼厂操作工或实验室技术人员。恒逸实业还针对本地员工制订了为期5年的装置操作工和维修工内部培训计划，确保所有本地员工都能安全、独立地完成工厂运行管理工作。

作为中国在文莱的最大投资项目，同时也是两国旗舰合作项目之一，恒逸实业运营的恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目以及其他相关项目工程，使文莱油气行业下游产业链得到延伸，成为促进文莱就业、拉动经济增长的新引擎。2021年，恒逸实业相关项目出口占文莱出口总额的50.8%。“我们将继续努力实现文莱用工本地化目标，大力培养本地石化行业高技能人才，助力实现文莱经济可持续发展和文莱经济多元化战略‘2035宏愿’。”恒逸实业首席执行官陈连财说。

“双方不断发掘新的合作增长点”

时隔3年，记者近日再次来到文莱淡布隆区的河边码头，发现曾经熙熙攘攘的候船大厅变得十分寂静。“这里已经关闭两年了。自从淡布隆大桥通车后，再也没有人在这里乘船前往斯里巴加湾了。”附近居民瓦迪告诉记者。

文莱陆地被马来西亚沙捞越州分隔为不相连的东西两部分，当地民众此前往返两地的最主要方式是通过水路。2020年3月，跨越文莱湾、总长约30千米的淡布隆大桥通车，文莱摩拉、淡布隆两个大区之间的车程，由原来的2小时缩短至约15分钟，众多需要每天往返斯里巴加湾和淡布隆的文莱民众从中受益。

淡布隆大桥是文莱历史上最大的基础设施工程。中国建筑股份有限公司承建了这座大桥的CC4标段，长度约12千米，其中包括约11.6千米长的全预制装配式高架桥，其主体穿越淡布隆区的原始雨林和沼泽地，施工难度很大。通过创造性地采用“在桥上建桥”的施工方法，中国企业在施工过程中实现了所有机械设备“零着陆”，不触碰沼泽地面，不破坏雨林植被，全部在移动钢平台上完成作业，解决了环境保护难题。

乘汽车在淡布隆大桥上飞驰，弧形的巨型桥体就像巨龙腾飞，钢铁拉索在阳光下泛着亮光，两侧的红树林郁郁葱葱，与蓝天白云构成一幅美丽风景。随着大桥通车，淡布隆变得越来越热闹。区政府所在地邦卡镇中心修建起形如巨树的艺术广场，墙壁上喷绘了油画，一些房屋改造为民宿，为越来越多到淡布隆国家森林公园游览的旅客提供便利与服务。

“中国积极支持、参与文莱经济多元化进程，双方不断发掘新的合作增长点，拓展‘一带一路’合作新机遇，为两国人民开辟更加美好的未来。”中国前驻文莱大使于红表示。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，面对疫情带来的挑战，共建“一带一路”倡议引领地区经济复苏进程，文莱期待同中国共同推动“一带一路”高质量发展，拓展区域和次区域合作，加强互联互通，开创美好发展前景。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)