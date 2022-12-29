本报记者 邵世均

“过去几十年，中国快速发展，如今稳居世界第二大经济体，这要归功于中国共产党的坚强领导。”巴西共产党主席、伯南布哥州副州长卢西亚娜·桑托斯日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党的治国理政经验为其他国家提供了启发和借鉴。

2019年，桑托斯赴华访问。在四川，她领略了当地民俗文化如何通过创新焕发勃勃生机。“即使过了3年，我依然记得那些造型各异、美丽如画的彩灯。”桑托斯回想起当时参观自贡灯会的情景，表示当地政府依托传统优势带领百姓致富，同时让自贡彩灯走出国门、走向世界，弘扬了中华优秀传统文化，给她留下了深刻印象。

在四川威远县，桑托斯看到了科技创新为农业现代化与可持续发展带来的巨大能量。在物联网技术帮助下，威远县建成了一批现代农业产业园，安装上智能种植和灌溉系统，实现了农业生产的自动化管理。当地政府还与高校联合建立研究所，组织专家对重点产业进行技术巡回指导，对农户开展互联网和5G技术等相关知识培训，进一步提升农业生产经营效率。

“科技创新已成为推动中国高质量发展的重要引擎。”桑托斯表示，智慧农业不仅让农民获得了更高的收入，也降低了农业生产过程中的资源消耗，这毫无疑问代表着现代农业的发展方向。桑托斯所在的伯南布哥州经济以农业为主，30年前就与四川省建立了友好关系，“四川发展智慧农业对我很有启发，也为伯南布哥州农业发展提供了新思路。我期待双方能积极挖掘农业合作潜力，增进交流、加强合作”。

“中国共产党带领中国人民走出了一条中国特色社会主义道路，这条正确的道路为中国人民带来了美好生活，值得其他发展中国家认真学习借鉴。”桑托斯说，中国推进建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，有助于有效应对外部风险、增强中国经济韧性。中国市场也将继续保持全球竞争力和巨大吸引力。

桑托斯表示，巴西共产党与中国共产党亲如兄弟，两党之间的深厚友谊可以追溯到中华人民共和国成立初期。多年来，两党始终保持密切交往，在党建、经贸、文化和教育等领域开展务实合作，取得一系列丰硕成果。在中国共产党建党百年之际，桑托斯等巴共领导人通过中共中央对外联络部向中国共产党联名发函祝贺。2019年，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版在巴西出版发行，成为两党交流合作的亮点之一。桑托斯表示：“翻阅这部著作可以帮助我深入了解中国共产党在国家治理中的理念和做法，更好地了解中国的对内对外政策和具体实践。”

今年3月，巴西共产党迎来建党100周年。桑托斯说，巴西共产党期待未来同中国共产党就治国理政经验等开展更多交流，进一步巩固和加深两党友谊，促进两国开展广泛合作，推动双边关系迈向新高度。

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 03 版）

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