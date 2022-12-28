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讲好中国故事  传播好中国声音

2022年12月28日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　10月26日，人民日报记者马菲应邀在韩国“新时代中国大讲堂”发表演讲。
　　本报记者 张 悦摄

　　10月26日，相关工作人员在东帝汶咖啡协会展示人民日报记者孙广勇在当地发行量最大的报纸《东帝汶之声》上发表的文章《咖啡树郁郁葱葱，村民生活越来越好》。
　　索尼娅·桑托斯摄

　　法国《言论报》

　　墨西哥《每日报》

　　俄罗斯《俄罗斯报》

　　埃及《金字塔报》

　　西班牙《理性报》

　　肯尼亚《星报》

　　巴西《伯南布哥州日报》

　　韩国《每日经济新闻》

　　刚果（金）《精英论坛报》

　　津巴布韦《先驱报》

　　坦桑尼亚《卫报》

　　菲律宾《马尼拉公报》

　　印度尼西亚《雅加达邮报》

　　巴基斯坦《新闻报》

　　沙特阿拉伯《利雅得报》

　　阿联酋《海湾时报》

　　泰国《经理报》

　　南非《比勒陀利亚新闻报》

　　12月16日，日本读者在东京丸善淳久堂书店翻看人民日报与日中交流研究所联合编著的《中国乡村振兴故事》。
　　日本侨报社供图

　　12月2日，人民日报记者管克江（左二）在沙特阿拉伯《利雅得报》报社与该报编辑一起交流版面编排经验。
　　马永亮摄

　　11月16日，阿联酋首届全球媒体大会上，参会者在人民日报社展位参观交流。
　　齐 菲摄


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 13 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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