据新华社北京12月27日电 （记者马卓言）外交部发言人汪文斌27日在例行记者会上介绍了中外人员往来暂行措施。他表示，有关内容与国内疫情防控措施相接轨和协调，这有利于更好统筹疫情防控和经济社会发展，使中外人员往来更加便利、安全、有序、高效。

汪文斌说，经认真研究，国务院联防联控机制相关单位制定了新型冠状病毒感染实施乙类乙管后中外人员往来暂行措施。一是来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华。检测结果填入海关健康申明卡，无需向中方驻外使领馆申请健康码。如呈阳性，相关人员须在转阴后再来华。

二是不再对入境人员实施全员核酸检测，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状人员，由海关进行抗原检测。结果为阳性者，若属于未合并严重基础疾病的无症状感染者或轻型病例，可采取居家、居所隔离或自我照护，其他情况提倡尽快前往医疗机构诊治。结果为阴性者，由海关依惯例按照国境卫生检疫法等法律法规实施常规检疫。

三是取消国际航班的客座率限制，分阶段增加航班数量，优化航线分布。各航司继续做好机上防疫，乘客乘机时须佩戴口罩。

四是进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士来华安排，提供相应签证便利。

五是调整口岸“客停货通”等政策，逐步恢复陆路、水路口岸客运出入境，并为中外籍船员在中国境内换班提供更多便利。

六是本着试点先行原则，有序恢复中国公民出境旅游。

汪文斌说，上述暂行措施将于北京时间2023年1月8日起实施。中国各驻外使领馆亦将发布相应通知。请来华人员密切关注。同时，请注意加强个人防护，降低感染风险。中方将根据疫情的新发展、新形势，持续提高防控的科学精准水平，为中外人员安全健康有序往来创造更好条件。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 03 版）

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