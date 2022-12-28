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“我对未来的生活充满信心”

本报记者  宦  翔
2022年12月28日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席日前赴沙特阿拉伯首都利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。“在习近平主席与阿拉伯国家领导人的共同推动下，阿中进一步深化各领域合作，这为我们实现梦想创造了新机遇。”在浙江义乌经商的约旦商人穆罕奈德在接受本报记者采访时表示。

　　2014年，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上发表题为《弘扬丝路精神  深化中阿合作》重要讲话中，提到了穆罕奈德的故事：“他把原汁原味的阿拉伯饮食文化带到了义乌，也在义乌的繁荣兴旺中收获了事业成功，最终同中国姑娘喜结连理，把根扎在了中国。一个普通阿拉伯青年人，把自己的人生梦想融入中国百姓追求幸福的中国梦中，执着奋斗，演绎了出彩人生，也诠释了中国梦和阿拉伯梦的完美结合。”

　　8年来，穆罕奈德的工作、生活发生了许多可喜的变化。“餐馆生意更火了，公司‘朋友圈’更大了。”随着越来越多顾客慕名而来，穆罕奈德在离义乌国际商贸城更近的黄金地段开了一家新餐馆，能同时容纳400人就餐。穆罕奈德给新餐馆起名“贝迪”，在阿拉伯语中意为“我家”。“希望每个顾客都能在这里找到家的感觉。”在穆罕奈德看来，饮食也是文化交流的途径，他把原汁原味的阿拉伯饮食带给中国民众，有助于阿中人民进一步加深了解和友谊。

　　这些年，穆罕奈德见证了中国积极扩大对外开放，在实现自身快速发展的同时，造福世界各国。义乌也逐渐发展成“世界小商品之都”，吸引越来越多的外国客商前来发展，国际化程度越来越高。现在，不出义乌就能买到很多进口商品。“中国的发展不仅让中国人民过上了好日子，也让像我一样的外国人圆了个人梦想。”在装修新餐馆时，穆罕奈德特地留出一个角落，精心设计了关于共建“一带一路”的介绍，绘制了相关地图。

　　作为义乌市词林社区移民事务服务站“奈德之家”志愿者团队负责人，穆罕奈德和许多外籍人士经常组织或参与公益活动。疫情防控期间，他积极向其他在义乌的外籍人士介绍防疫事项，组织志愿服务队慰问一线防疫人员，并为抗疫捐款。得益于创业成功和对促进中阿民间交往的贡献，穆罕奈德获得了浙江省“西湖友谊奖”、义乌市第一届“商城友谊奖”等荣誉。

　　“我来中国生活了20多年，如今在义乌扎了根，我的家人和事业都在这里，义乌就是我的家。”穆罕奈德说，随着阿中人员往来更加便利，贸易更加顺畅，会有更多阿拉伯朋友来中国发展，“我对未来的生活充满信心”。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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