本报记者 周翰博

“过去几十年里，我一直在研究中国。近年来，《习近平谈治国理政》是我案头的重要读物。”吉尔吉斯斯坦前外交部长、上海合作组织前秘书长伊马纳利耶夫近日在接受本报记者采访时表示。

伊马纳利耶夫曾多次访华，长期关注中国的发展进步。他说，2019年，《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式在比什凯克举行，在吉社会各界引发热烈反响。“许多国家的政党政要和有识之士都在研读《习近平谈治国理政》。通过阅读这部著作，人们可以了解很多富有价值的观点和方法。”

伊马纳利耶夫表示，在习近平主席领导下，中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用。“习近平主席提出构建人类命运共同体、共建‘一带一路’倡议等，为维护世界和平稳定发挥积极作用。”伊马纳利耶夫表示，共建“一带一路”是构建人类命运共同体的伟大实践，得到了世界上许多国家的积极响应。“促进世界和平发展是中国提出一系列倡议的重要出发点，中国也用实际行动证明了这一点。”

今年是中国同中亚五国建交30周年。1月25日，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，发表题为《携手共命运 一起向未来》的重要讲话。习近平主席指出，中国同中亚五国30年合作的成功密码，在于我们始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢。作为吉尔吉斯斯坦前驻华大使，伊马纳利耶夫见证了吉中关系快速发展。他表示，中亚国家同中国各领域合作成果丰硕。共建“一带一路”为包括吉尔吉斯斯坦在内的众多共建国家带去投资、技术以及其他宝贵支持。

2019年，伊马纳利耶夫出版了著作《中国、欧亚与上海合作组织》，从社会文化、民族心理特征等角度梳理了中国与中亚各国的历史往来，探讨了中亚国家独立以来特别是共建“一带一路”倡议提出以来，中国与中亚国家关系的发展进程。他说：“在上合组织框架下，中亚国家与中国密切协作，成为维护欧亚地区和平稳定的重要力量。上合组织是践行人类命运共同体理念的重要平台。”

伊马纳利耶夫走访过中国多地，目睹了中国日新月异的发展变化，也结交了不少中国朋友。他告诉记者，上世纪80年代末，他第一次到新疆乌鲁木齐时入住的酒店不高，但已经是城市的地标之一。2018年，当他再次到乌鲁木齐时，四通八达的高速公路、国际化大酒店、便利的公共设施等无不展现出大都市的风范。“新疆的面貌焕然一新，从人们幸福的笑容中能感受到他们生活越来越好。这是改革开放给中国带来巨大变化的一个缩影。”伊马纳利耶夫表示，中国取得辉煌发展成就的秘诀就是坚持中国共产党的领导。中国共产党在不断探索和实践中找到了一条符合中国国情的发展道路——中国特色社会主义道路。

“中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，如期打赢脱贫攻坚战，这是一个伟大的成就。” 伊马纳利耶夫说，中国共产党根据本国国情制定发展目标和任务，推动国家经济社会不断进步，为全球减贫事业作出了重要贡献。

伊马纳利耶夫说：“地球是人类唯一的家园，生活在这个家园里的所有人命运休戚相关，我们是‘命运共同体’。”他表示，希望吉中友谊长存，不断深化务实合作，共同迈向美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)