新华社北京12月27日电 题：“人体实验”只是美国侵害人权的冰山一角

新华社记者

美国加利福尼亚大学旧金山分校最近发布的一份报告显示，上世纪60年代和70年代，美国旧金山附近一座监狱里至少2600名囚犯曾被作为医学实验对象，被进行了数十次“不道德的医学实验”，实验内容包括向囚犯体内注射杀虫剂和除草剂。

这是美国在人权领域里曝出的又一丑闻，但当事方和当局似乎试图大事化小、小事化了。针对纳粹在集中营做人体实验的行径，二战后制定的《纽伦堡法典》规定，在人体上进行实验必须获得受试对象同意。这是对人的尊严和自主权的基本尊重。对此，校方扭扭捏捏地承认，在获取囚犯知情同意方面，那些实验“有问题”。

在美国历史上，类似的“人体实验”黑历史不在少数。英国《每日电讯报》曾报道，1946-1948年，美国政府资助了一个医学实验，对约5500名危地马拉人进行实验，故意使1300多名士兵、妓女、囚犯和精神病患者感染上梅毒等性病，致死至少83人。《印度教徒报》曾报道，自1932年起，美国公共卫生部门在亚拉巴马州以免费治疗为名，将近400名美国非洲裔男子作为实验品，秘密研究梅毒对人体的危害，实际上当事人未得到任何治疗。实验直到1972年被媒体曝光才终止。

事实上，媒体曝光的只是美国非法和不道德“人体实验”的冰山一角，仅这些骇人听闻的实例已经充分证明，美国一直自诩是人权“卫道士”，其实是十足的“伪道士”。美国在人权上极力描绘的种种美好色彩完全是蒙蔽美国国内民众和欺骗国际社会的画符。美国人权和劳工权利律师、匹兹堡大学法学客座教授丹尼尔·科瓦利克表示，美国宣传推广的所谓“美式人权”，实际上是欺骗国内外民众的借口和利益集团牟利的工具。

美式人权的虚伪有其深层根源。根深蒂固的种族主义，“弱肉强食”的“潜规则”，无不体现了“社会达尔文主义”的残酷与冷漠。从上述曝光的丑闻可以看出，受害者大都是外国人、非洲裔黑人或是失去自由的囚犯，在美国白人至上的社会意识里，对这些“下等人”做的肮脏勾当，似乎并不是什么大事。

别的且不说，20年来，美国在关塔那摩监狱任意拘押、酷刑虐囚的丑闻不断被曝光，经常有当事人出来指证，但美国我行我素，不仅没有“收手”，反而将“黑狱网络”铺向全球。美国在全球各地臭名昭著的“黑狱”早已成为美国肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证。

再看美国国内，私营监狱不啻侵犯人权的“现代奴隶庄园”。据美国司法部下属司法统计局去年公布的数据，截至2019年底，美国有超过200万人被监禁或拘留，其中超过10万人被拘禁在私营监狱。一些美国私营监狱运营商利欲熏心，对在押人员进行极限压榨，为牟取私利不择手段，其侵犯人权的斑斑劣迹令人触目惊心。

美国自身在人权问题上恶行累累，却高调宣扬漂亮的人权口号，攻击他国的人权状况——美国在人权问题上的虚伪与“分裂”做派，令人惊诧。“人体实验”丑闻的曝光，让世人更加认清了美国的嘴脸。美国精心打造的人权叙事或许会喧嚣一时，终究不能永远蒙蔽世人。

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