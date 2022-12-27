中国援建的缅甸国家艺术剧院改造工程项目完工并向缅方移交。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光12月27日电 （记者李秉新）中国援助缅甸国家艺术剧院维修改造项目移交仪式27日在仰光举行。中国驻缅甸大使陈海、经济商务参赞谭书富、缅甸宗教与文化事务部部长哥哥、仰光省首席部长梭登等出席移交仪式。

陈海表示，缅甸国家艺术剧院是由中国政府在1990年援建的，是象征中缅胞波友谊的标志性工程之一，它促进了缅甸文化艺术事业发展，见证了中缅胞波情谊在艺术舞台上的传承与弘扬。经过中方改造升级，缅甸国家艺术剧院目前已成为高标准、现代化艺术场所，已成为缅甸艺术家施展才艺、民众接受文艺熏陶的平台。我们愿同缅方用好中缅两国地缘相近、人缘相亲、文缘相通的优势，加强交流互鉴，让人文领域合作成果更多更好惠及全体缅甸人民，推动共建中缅命运共同体进程。

缅甸宗教与文化事务部部长哥哥在致辞中说，剧院于1990年12月27日完工，30多年来缅甸人民在这里举办各种活动，丰富了文化生活传承了传统艺术。感谢中国政府的援助、感谢中方施工团队克服新冠疫情等各种困难，以高超的工艺完成改造工程。

(责编：崔越、杨牧)