人民网曼谷12月27日电 （记者孙广勇）12月23日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院举办了孔子学院文化广场二期工程揭幕仪式暨16周年庆典活动。

中国驻孔敬总领事廖俊云、玛哈沙拉坎府次长冬萨·尹额、玛哈沙拉坎大学孔子学院泰方院长宋杰、玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长林浩业等嘉宾出席本次揭幕仪式。

揭幕仪式在泰国乐队和林玲玲演唱的《彩云之南》的优美歌声中正式开始。在致辞环节，玛哈沙拉坎府次长冬萨·尹额、泰东北华文民校联谊会主席张克勤、老挝国立大学校长乌冬·朋坎平以及玛哈沙拉坎大学校长巴育·希维莱分别致贺词，大家都对玛大孔院的二期工程圆满竣工和玛大孔院成立16周年表达了诚挚祝福，并且对玛大孔院16年来深耕泰东北，致力于传播中国文化表达了感谢。

玛大孔院给众多偏远地区的贫困学生提供了教育机会，培养了许多高素质的中文人才，是中泰友好往来的重要纽带。揭幕仪式暨庆典活动主席中国驻孔敬总领事廖俊云在致辞中表示，玛大孔院为国际中文教育事业在泰发展做出了重要贡献，为中泰文化交流提供了平台，除此之外像领事保护、留学生座谈会等也得到了玛大孔院的大力支持，对此深表感谢。

孔子学院文化广场二期工程揭幕仪式在经久不息的掌声中正式开始，六位嘉宾缓缓拉动幕布，“孔子学院文化广场”的牌匾在观众们的眼前逐渐清晰，这也预示着玛大孔院将以崭新的面貌欢迎每一个热爱中文的人来孔院参观、学习、交流。

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