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中俄“海上联合-2022”联合军事演习结束

2022年12月27日16:50 | 来源：新华网
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　　新华社济南舰12月27日电（记者黎云、孙鲁明）为期7天的中俄“海上联合-2022”联合军事演习27日在我东海某海域结束。中俄联合编队在完成演习全部课目后，举行了海上闭幕式和分航仪式。这是自2012年来中俄海军举行的第11次海上联合演习。

　　根据中俄两军年度军事合作计划，“海上联合-2022”联合军事演习21日至27日在我国舟山至台州以东海域举行。中俄舰艇编队在某海域会合并迅速组成联合编队，采取了“不经兵力集结、不经港岸磋商，直接奔赴演习海域、直接展开海上行动”的模式展开演练。在完成编队运动、通信操演等课目后，演习于23日进入联合行动阶段，梯次开展了联合封控、临检拿捕、联合救援、联合反潜、联合防空等课目演练。受寒流影响，联合编队在演习海域持续遭遇恶劣海况，两国海军在武器装备性能接近边界条件下顺利完成既定课目，实射火箭深弹、导弹命中目标，演习达到预期效果。

　　演习中方执行导演王宇海军少将表示，“海上联合-2022”是中俄两国海军务实合作的又一次成功实践。7天来，参演两国官兵不仅凭借过硬的军事素质、密切的协同配合，完成全部演习课目，还深化了合作、厚植了友谊、提升了能力。随着两国两军关系的进一步深化，两国海军务实合作的前景将更加广阔，一定能为维护世界和平和地区安全稳定作出更大贡献。

(责编：崔越、徐祥丽)

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