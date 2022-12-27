新华社伦敦12月26日电 综述：贫富分化加剧英国公共政策难度

新华社记者张亚东

随着生活成本大幅上涨引发的“生活危机”延续，在圣诞节到来之际，英国社区自发组织的资助弱势群体活动明显增多。“通过广泛走访，我们意识到非常有必要帮助我们的参与者渡过眼下的生活危机。我们已经为他们准备好诸如洗发水、牙膏、肥皂等基本生活物资。”伦敦卡姆登地区的业余拳击俱乐部主管雷切尔说。

为应对燃料价格大幅上涨，减少居民取暖负担，英国政府和福利机构为生活困难居民建立的“温暖银行”数量从10月份的350间大幅增长至目前的3200间。伦敦一些图书馆、教堂、社区中心已经转化为“温暖银行”。在这里，民众可以免费取暖，获得一些基本生活帮助。

对伦敦普通民众来说，这个冬天之所以难过，是因为基本生活物资的上涨幅度已超出他们的承受范围。英国国家统计局数据显示，10月英国消费物价指数同比上涨11.1%，11月涨幅回落至10.7%，但仍远高于英国央行通胀目标。高通胀使英国民众生活成本大幅上涨。由于燃气价格上涨，今年英国家庭平均能源账单接近2000英镑（1美元约合0.83英镑），较去年上涨超过50%。

英国普通民众实际收入因此显著缩水。英国预算责任办公室预测，在考虑通胀因素后，2023年英国家庭收入将回落至2013年水平，降幅为7%，为1956年有记录以来的最大降幅。英国智库决议基金会高级经济学家杰克·莱斯利指出，食品和能源价格上涨导致英国通胀高达两位数，这一状况还要延续一段时间，意味着英国民众实际收入明年还将下降。

另一方面，随着英国股票、房产价格上涨，英国高收入群体财富强劲上涨。英国《金融时报》100种股票指数从2021年1月初的6400点左右，上涨至目前的7400点左右，涨幅超过15%。英国“正确举动”房地产网站的分析指出，2022年末英国房价较一年前上涨5.6%。

据英国《卫报》报道，有统计显示，自2020年年初疫情以来，英国财富超过10亿英镑的富豪数量增加了20%，这些富豪的财产中位数约为20亿英镑。

贫富分化加剧已对英国公共政策、未来经济走向等构成明显制约和影响。英国前首相特拉斯和前财政大臣夸西·克沃滕选择减税以促进经济，激发了强烈反对，不得不因此辞职。英国新首相里希·苏纳克则试图通过增加税收和收紧货币政策来促进经济。这些措施表面上向低收入群体倾斜，但也难免牺牲英国经济增长。

英国工业联合会日前预测，英国经济将在2023年出现萎缩。咨询公司毕马威警告称，由于高通胀和不断上升的利率将在2023年继续挤压收入，英国正面临一场漫长的衰退。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)