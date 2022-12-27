新华网科伦坡12月27日电（记者车宏亮）马累消息：中马友谊赛跑近日在马尔代夫首都马累市中马友谊大桥上举行，中国驻马大使王立新、马青体部长马卢夫等马方官员及各界友好人士和中资机构、华人华侨代表等300余人参与活动。

图为中马友谊赛跑活动现场。（中国驻马大使馆供图）

王立新、马卢夫全程参与赛跑活动后在现场接受了当地媒体采访。王立新表示，今年是中马建交50周年，中马两国民众以在中马友谊大桥上赛跑的形式，彰显两国人民间深厚友谊，表达对中马友好事业的坚定支持，具有特别重要的意义。她强调，相信赛跑活动有助于进一步增进两国和两国人民间的友好情谊。我们对中马面向未来的全面友好合作伙伴关系的光明前景更加充满信心。

图为中马友谊赛跑活动现场。（中国驻马大使馆供图）

马卢夫祝贺赛跑活动成功举办，表示在马中建交50周年之际，在象征马中友好的中马友谊大桥上举行赛跑活动具有特殊意义，充分体现了两国间密切的友好合作关系。

活动结束后，王立新、马卢夫等分别为参跑的各界人士代表颁发纪念奖牌。

中马友谊赛跑活动由中国驻马尔代夫大使馆主办，马友好组织马中贸易文化交流协会协办。

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