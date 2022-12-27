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普京：独联体成员国之间虽有分歧但仍将合作

2022年12月27日10:45 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月26日电（记者耿鹏宇）据克里姆林宫网站发布的消息，俄罗斯总统普京26日说，独联体成员国之间虽然存在分歧，但仍将继续深化合作。

普京当天在圣彼得堡举行的独联体国家领导人非正式会晤时表示，维护欧亚地区的共同安全与稳定是独联体国家合作的关键领域之一，该领域面临的挑战和威胁与日俱增。虽然独联体成员国之间也会存在某些分歧，但重要的是各国将继续开展合作。他强调，独联体各国即使面临棘手问题，也会力求共同解决、互相帮助。

普京表示，俄罗斯与独联体国家2022年在各领域的合作总体发展顺利。在全球市场波动、世界经济形势不利以及某些国家实施制裁的背景下，俄与独联体国家之间的贸易额稳步增长，预计今年年底将达到1000亿美元。与此同时，独联体国家开始更加积极地转向本币结算，并采取旨在强化进口替代、保证技术主权和独立、扩大联合工业生产和科学研究的一系列协调性举措。这有利于加强独联体国家经济和金融主权，促进商品、服务和资本市场蓬勃发展，深入推动区域一体化。

独联体国家领导人非正式会晤当天在圣彼得堡举行，普京与阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦领导人出席。会晤将持续至27日。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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