新华社北京12月27日电（国际观察）风高浪急挑战重重 稳中求进笃定前行——展望世界经济形与势

新华社记者邓茜 杜静 俞懋峰

2022年是世界经济充满变数的一年，新冠疫情延宕、乌克兰危机升级、美联储激进加息、全球通胀飙升、能源和粮食危机发酵……在“黑天鹅”“灰犀牛”交替冲击下，世界经济之舟遭遇顶风逆流，复苏航程充满风险和挑战。展望2023年，在多重不利因素影响下，世界经济预计增速继续放缓、走势更加分化。

面对风高浪急的国际环境，中国经济坚持稳字当头、稳中求进，保持长期向好的基本面，迎来高质量发展新阶段，为世界经济穿越迷雾、实现更好发展提供机遇，注入信心和动能。

多重利空 复苏脆弱

无论是感慨“租房像买房一样贵”的美国钢琴教师、发愁糕点太贵无人买的匈牙利面包店主，还是承受高额能源账单的波兰家庭、抢购超市打折蔬菜的英国主妇……过去一年，世界各地的人们普遍感受到经济动荡之痛。

“世界正进入大滞胀不稳定期。”曾准确预测2008年国际金融危机的美国纽约大学斯特恩商学院教授努里尔·鲁比尼在其新书《重大威胁：危及我们未来的十个危险趋势及如何应对》中发出警告。

这一年，“高通胀”无疑是世界经济关键词之一。在疫情扰乱供应链、乌克兰危机搅动能源和粮食市场等因素共同作用下，全球通胀高企，对世界经济构成重大风险。

美国、欧洲、日本通胀率均居数十年高点。美国6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，创近41年峰值，此后虽有所回落，但远高于美联储通胀目标。截至11月，欧元区通胀率连续三个月达到两位数。日本11月核心CPI同比上升3.7%，涨幅为1981年12月以来最高。一些新兴市场和发展中经济体通胀形势更为严峻，土耳其10月CPI同比涨幅达85.51%，创近24年新高；阿根廷央行11月预计，2022年该国通胀率将达100%。

这一年，“能源危机”成为困扰世界经济的突出问题。乌克兰危机的旋风式升级和拉锯式延续，令能源深陷冲突旋涡，国际市场石油、天然气价格剧烈波动，严重威胁全球能源安全。

经济合作与发展组织代理首席经济学家阿尔瓦罗·桑托斯·佩雷拉说，世界经济“正遭受上世纪70年代以来最严重能源危机冲击”，能源冲击将通胀推至“数十年来未有之水平”，正影响世界各地经济增长。

这一年，“经济衰退”成为世界经济增长前路的最大隐忧。“世界经济正危险地逼近衰退。”面对多重利空因素夹击，世界银行行长马尔帕斯如此警告。

通胀“高烧”之下，美联储紧急“灭火”，今年以来美联储已连续七次加息，累计加息425个基点，令美国经济陷入衰退的担忧日益升温。同时，美联储加息导致美元急剧升值并在全球范围产生严重破坏性后果，令不少国家本币贬值、资本外流、偿债成本上升、输入性通胀加剧。多国被迫跟进加息，导致全球金融环境显著收紧、发展中国家债务风险增加。

国际货币基金组织（IMF）10月发布《世界经济展望报告》预计，今年世界经济增速将由2021年的6%显著放缓至3.2%。通胀达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机升级以及疫情持续，严重影响世界经济增长前景。

IMF总裁格奥尔基耶娃说：“世界经济正经历一场根本性转变：从一个相对可预测的世界，转变成一个更加脆弱的世界。”

增速放缓 走势分化

展望2023年，诸多挑战仍存。观察人士预计，世界经济增速将进一步放缓，发达经济体与新兴经济体增长前景日趋分化，美国和欧元区可能出现衰退，亚洲新兴市场经济体增速有望回升。

IMF报告预计，明年世界经济增速将放缓至2.7%。格奥尔基耶娃近日表示，经济增速预测值可能进一步下调。

美国经济增速将明显放缓。经合组织11月发布报告预计，明年美国经济增速将放缓至0.5%。不少专家则指出，美国经济可能难免衰退。

市场预期美联储将继续加息应对通胀，而利率上升和通胀高企将继续对经济活动形成压力。彭博社日前公布调查显示，经济学家普遍预计，在接下来两次议息会议上美联储将分别加息25个基点，联邦基金利率水平将在2023年达到4.9%的峰值。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，随着美元走强，国际能源价格将继续走高，这“很可能使（美国）经济脱轨，引发轻度甚至严重衰退”。

欧元区经济前景更趋黯淡。一方面，乌克兰危机升级以来，欧盟跟随美国对俄罗斯进行多轮制裁，导致俄对欧能源出口骤降，欧洲能源价格飙升；另一方面，欧元区金融环境收紧，自2022年7月起欧洲央行已连续四次大幅加息，共计加息250个基点。

欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼表示，若乌克兰危机持续至明年冬天，欧洲能源困境将急剧恶化。经合组织报告称，如果当前能源危机恶化，欧洲将面临非常严峻且困难的经济形势。

欧盟委员会秋季经济预测报告显示，今年四季度和明年一季度欧元区经济将萎缩，2023年欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）增长率仅为0.3%。

与发达经济体经济下滑形成对比，新兴市场和发展中经济体2023年增长相对平稳，亚洲地区表现值得期待。经合组织预测，2023年亚洲主要新兴市场经济体将贡献全球GDP增长的近四分之三。

摩根士丹利首席亚洲经济学家切坦·阿希亚等专家日前表示，虽然亚洲外部需求2023年上半年仍然疲软，但内需将得到支撑。2023年亚洲经济增速将超过其他地区。

世界银行泰国高级经济学家杰蒂蓬·阿利亚布查预计，美国和欧盟经济增速放缓，而东亚地区经济将逆势增长。中国优化疫情防控措施，经济持续恢复，将成为促进世界经济复苏的“顺风因素”。

穿越迷雾 稳健前行

面对复杂严峻的外部形势，中国经济显现出强大韧性和巨大潜力，随着各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。观察人士认为，中国经济增长将为世界经济可持续复苏带来持续动力、机遇和信心。

中国市场吸引力有增无减。中国商务部最新数据显示，今年前11个月，中国实际使用外资11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，同比增长12.2%，高技术产业实际使用外资同比增长31.1%。

爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏表示，中国市场是疫情期间企业在全球范围内唯一保持业务增长的市场。

中国经济潜力不断激发。今年9月底，世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》显示，今年中国在创新领域的全球排名上升至第11位，连续十年稳步提升。彭博社发表评论说，中国近十年来一直专注于通过技术创新和产业升级实现更高质量的增长。

矿业巨头必和必拓首席执行官迈克·亨利（中文名韩慕睿）表示，中国具备未来20年经济持续增长所需的所有基本要素。中国2023年将为世界经济增长注入稳定性。

中国经济外溢效应备受期待。第五届中国国际进口博览会上，按一年计意向成交金额达735.2亿美元，再创新高。中国市场正为世界经济提供巨大机遇。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼表示，中国正努力与世界各国开展互利合作，建立互惠经贸关系，对世界经济具有重要意义。

中国倡议凝聚更多共识与力量。中方提出全球发展倡议，推动国际社会重视发展问题，目前已得到100多个国家和多个国际组织支持。中老铁路通车一周年、中泰铁路建设稳步推进、柬埔寨金港高速公路通车……共建“一带一路”务实合作不断创造出新的发展机遇。

德国智库席勒研究所创始人兼主席拉鲁什说，全球发展倡议顺应国际社会当下之需，共建“一带一路”合作等成为全球合作典范，许多国家希望与中国保持合作、共同发展。

世界经济面临复杂风险挑战，需要各国加强宏观政策协调和国际合作，形成推动经济稳健复苏的合力。中国始终是开放型世界经济的倡导者和推动者，将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济体制，为世界经济复苏和增长持续提供动力。（参与记者：谢江、王钟毅、卞卓丹、罗婧婧、许缘、邓仙来、单玮怡、杨海若、赵旭、王亚光、李晓渝）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)