人民网东京12月27日电 （孙璐、叶习民、吴颖）巨大的垃圾分拣车间里，金属罐、塑料瓶、木片、石块等五花八门的垃圾从传送带上源源不断地送来。传送带上方，一只机械手灵活地转动，迅速而准确的抓取垃圾，分别放入不同的回收筐中。在这条刚刚开发成功不久的垃圾自动分选机器人流水线旁，一位青年正全神贯注地观察着机器人的举动。这位青年，便是来自中国，勇闯日本环保业界的青年创业者胡浩。

勇闯日本环保业界的中国青年胡浩。视频截图

创业之路虽险 保持初心不言放弃

胡浩高中毕业之后便来到日本留学，先后在早稻田大学和东京大学学习，最终获得了早稻田大学环境能源研究科工学博士学位。善于学习的他，也充满创业精神。2006年，大学四年级之时，他便创办了自己的第一个企业，一家环保咨询公司。他锁定的是环保领域中的废弃物处理产业，也叫做静脉产业。他认为，环保是21世纪人类最重要的课题之一，而废弃物处理与人们的生活息息相关，并且市场庞大，仅在日本，规模就达12万亿日元。

然而，理想与现实之间，总是存在很大差距。胡浩说，虽然对创业满怀憧憬，但实际参与之后，“才逐渐对创业有了真正的了解和认知，才真正认识到创业的艰难”。

在之后的几年，公司的业务并没有什么大的起色。但是，“功夫不负有心人”。胡浩说，“通过不懈的努力，每隔一段时间，我都能达成一些小的成就，比如拿下某个国家级研发项目，或者获得某个奖项。或许正是因为达成这些小成就的同时，内心获得了鼓励，才能推动我继续坚持走下去”。

2011年，胡浩面临了事业和人生的抉择。那是他读博士课程的最后一年。一方面在事业上，恰巧处于前一个项目结束而新的项目毫无头绪的状态，他承受着巨大的压力；另一方面，抱着试试看的心理，他参加了一家著名大型企业的招聘，成功通过了层层考试。胡浩说，是继续走看不到未来的创业之路？还是干脆找一家企业去就职？其实当时心里是没底的。

恰在此时，他了解到日本正在举办一个全日本大学生创业大赛，喜欢挑战的胡浩便去参加了这个比赛。胡浩说，大赛分为五个地区，他的创意很“意外”地拿到了地区第一名，然后，作为地区代表参加全国决赛，又很“意外”地在全国712个团队中胜出，拿到了全国第一名，获得了“经济产业大臣奖”和“商务部门奖”。

2011年，胡浩在全日本大学生创业大赛上获得了“经济产业大臣奖”和“商务部门奖”。受访者提供

一系列的“意外”坚定了胡浩创业的决心。他说，经过反复思索，还是觉得“环保这个事业是值得我用毕生去追求的事业，有可能我的创业不会一帆风顺，但至少有一个值得我去追求的事业，我觉得也是挺好的，不一定非要有多少投资，有多少回报，所以最终在择业上进行决断的时候，我还是选择了创业这条路”。

胡浩当年的创意拿到大奖之后，获得了媒体的报道，受到了一定关注。于是，他便实际投资启动了项目，还在中国注册了一家公司来推动这个项目。但是，依然是“现实很残酷”，胡浩说，这个项目进行了两年左右，“最后以一个失败的形式告终”，然而，“正是因为有了这个项目，才延续了我后来的创业之路”。

创建多样性团队 技术创新挑战行业变革

2017年，胡浩的事业终于迎来了转机。人工智能领域图像识别技术的新一轮发展，让他看到了新的机遇。他认为，在日本，废弃物处理是一个较为传统的行业，绝大多数是通过人工手段实现工厂运营管理，如果运用AI/IoT先进技术，实现智能化管理的空间较大。

于是，胡浩和他的团队制定了一份项目计划书，针对日本的废弃物处理行业，应用AI/IoT及机器人控制等先进技术，开发智能环保解决方案，通过技术创新，挑战行业变革。

这份项目计划，很快得到日本废弃物处理行业龙头企业的关注。在这一传统行业，胡浩的计划无疑是一个破天荒的创举。行业龙头企业的支持，使胡浩下定决心二次创业。2018年，他成立了新公司。

然而，与以往一样，现实是非常严峻的，随着业务的扩大，如何确保人才成为重要课题。胡浩说，在创业的路上，存在项目、资金、技术、市场等许许多多困难，这些困难又环环相扣，但是，“最重要的是团队，有了强大的团队，就没有我们解决不了的困难”。

作为一名从中国赴日求学并创业的青年，要超越众多的日本本土企业脱颖而出，无疑又多了一层难度。但是，胡浩将这一劣势变为了优势。他认为，“一个创新企业需要文化与技术的多样性，一个环保企业需要国际化发展”。他说，整合在日本发展的各国人才，恰恰是他最大的优势。目前，在他精心打造的国际化团队里，汇聚了来自中国、日本、美国、法国、越南及孟加拉等国，涵盖环保、能源、AI/IoT、机器人控制等各个领域的精英。

另一方面，创业者的人格魅力，是胡浩能够组建一个优秀团队的关键。公司核心成员之一，日本环保业界资深专家，现任常务执行董事小林均回忆道，20年前相识时，胡浩还是一名学生。之后，虽然有过一些交流，但基本上是各自发展。直至2020年8月的一天，胡浩突然来找他，开门见山便说，“2018年底，我创建了一家AI/IoT领域的风险企业，目前有了一定的起色。今后希望拓展到废弃物产业领域，诚邀您能够作为骨干加入公司”。当时，已有32年环保行业经验的小林均，正为创建另一家企业而奔波，仅表示希望继续交换信息。但经过一番深思熟虑后，2021年，小林均主动去找胡浩，表示希望与胡浩合作。

小林均说，废弃物处理是一个独特的行业，为了提高运营效率，实现产业升级，开创新业务，AI/IoT及机器人的运用将成为新的需求，胡浩的挑战，为这一行业提出了一个重要而有意义的课题。另一方面，通过长年交往，他觉得胡浩不仅为人温和，而且在事业方面，能够明确目标，采取行动付诸实践，并勤于思考，具备作为经营者的素质。这些因素，使他下定决心，加入胡浩的团队。

初显身手 立志回报中国市场

经过4年的奋斗，胡浩带领由日本环保行业资深专家和多国籍技术精英组成的团队，在二次创业的道路上，迈出了坚实的步伐。目前，他们已自主研发出3款核心产品，分别为垃圾处理工厂粉碎工艺防火系统、废弃物运输车辆自动配车系统及垃圾自动分选机器人。

这3款产品，受到了日本最大废弃物处理企业之一的大荣环境集团的关注。该集团选择胡浩团队作为合作伙伴，正在向集团内的各设施上分别导入上述3款产品。该集团所属大荣环境综合研究所董事壶内良太表示，在废弃物回收处理现场，锂电池爆炸引火是一大难题，而胡浩团队开发的防火系统，能够有效检测并应对引火，获得现场人员的好评。对于自动配车系统，壶内良太也给予了好评。他说，由于大荣环境集团规模较大，各设施处理的废弃物多种多样，需要运用各种各样的车辆，如何优化配车路径是高难度的课题，而胡浩团队开发出的算法，能够灵活应对复杂的制约条件，因而经过试运行，将正式在集团内展开运用。基于上述成果，对于垃圾自动分选机器人，壶内良太同样予以期待。他说，垃圾自动分选机器人已从实验室研发，进展到现场安装测试阶段，相信能够在汲取现场实际需求之后，尽早实现商品化。

胡浩公司的核心产品受到日本最大的废弃物处理企业之一的大荣环境集团的关注。视频截图

胡浩团队研发的垃圾自动分选机器人，也受到了其他机构的关注。2022年6月，终止塑料废弃物联盟（The Alliance to End Plastic Waste，AEPW）在日本选择了11家企业作为首批支援创业企业，胡浩的公司便被选为其中一家。但是，胡浩并未就此满足，他的眼光，已经瞄准更为广阔的中国市场。他说，“作为在日本创业的中国人，我首先看到的是中国市场，我们环保企业需要朝国际化的方向发展”，“下一个目标肯定就是中国市场”。

胡浩认为，由于日本有非常完善的废弃物处理制度，垃圾处理工厂的运营规范，因而能够准确地找出问题点，运用AI/IoT开发解决方案，在这样的条件下，非常有利于环保企业创业创新。胡浩已开始与中国的科研院校及企业展开合作，逐渐把在日本的一些研发成果应用到中国的环境治理和环保市场。他表示，中国市场将是企业今后的一个重要发展方向。

胡浩介绍说，他们与中科院广州智能软件研究院及早稻田大学，在2019年成立了人工智能环保联合实验室，针对建筑废弃物处理及其他环保领域的AI应用，展开了深入的技术交流。此外，与吉林大学及大连理工大学，就垃圾自动分选机器人及物联网应用等课题，开设了讲座，这些大学的师生也曾来日本访问过他们的公司。同时，围绕系统开发，胡浩的团队也与国内大型IT开发公司保持着合作关系，长期开展低成本高效率的离岸开发。

2019年，胡浩的公司与中科院广州智能软件研究院及早稻田大学， 成立了人工智能环保联合实验室。受访者提供

在采访的最后，胡浩说，“从事业的角度来看，我们的事业才刚刚开始。但是，走到今天靠的并不是短期的优势。一个好的点子或创意，靠的是十几年在环保领域的坚持与积累，所以我们的成长是踏实的”。他自信地表示：“如果一切顺利，我们应该很快会获得一个飞跃性的发展！”

期待勇闯日本环保业界的中国青年创业者，能够为中日两国乃至世界的环保事业一展宏图。

(责编：贾文婷、杨牧)