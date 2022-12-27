黄晗奕

英国《卫报》报道称，随着交通网、国民医疗服务体系、皇家邮政和政府部门的雇员就薪资和工作条件采取行动，席卷全国的罢工浪潮将在近期达到顶峰，英国有可能陷入停滞。专家分析表示，本次“罢工潮”反映英国日渐激化的社会矛盾，将对英国社会运行与经济发展产生负面影响。

罢工浪潮汹涌

据英媒报道，英国正在经历一轮被认为是该国历史上最大规模的罢工浪潮。医疗、教育、交通、邮政多个行业近日纷纷出炉罢工计划，跨行业大罢工将一直延续到新年。

据英国广播公司报道，英国铁路、海事和运输工人全国联盟12月中旬约4万人举行罢工，对英格兰、苏格兰和威尔士的交通服务产生重大影响。该联盟计划在近日举行新一轮罢工，预计将导致铁路系统停摆，中断乘客节日出行。

英国《卫报》报道称，英国护理专业从业者工会——皇家护理学院已于12月15日和20日发起两场护士大罢工，数万名护士离开岗位、走上街头，抗议薪资待遇与工作条件。美国有线电视新闻网称，这项罢工计划是该组织成立106年以来的头一遭。除护士外，英国急救人员及国民医疗服务体系其他工作者也在21日举行罢工。

半岛电视台报道称，卫生、教育、交通和政府机构是英国最重要的部门，有超过50万员工，这些罢工可能会使政府陷入瘫痪，随之而来的还有数十亿英镑的经济损失。

矛头指向政府

法国《世界报》网站报道称，社会抗议运动的核心是工资诉求，在公共和准公共服务部门，雇主提议的加薪幅度不超过5%，而英国10月份通胀率同比达到11.1%，涨幅再创40年来新高。

英国《卫报》报道称，在公众看来，这一局面在一定程度上是“政府无能”的体现。以铁路罢工为例，37%的受访者将罢工责任归咎于工会组织，高达40%的受访者将矛头指向政府。

“英国本次‘罢工潮’的直接原因是通胀高企引发的加薪诉求；深层原因是英国保守党政府自2011年以来实施的财政紧缩政策。”中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵在接受本报采访时分析，财政紧缩直接影响公共服务部门的工资支出，雇员收入水平下降，对政府的不满情绪以罢工形式呈现。

政府态度强硬

法国《世界报》网站报道称，面对“罢工潮”，英国首相苏纳克拒绝谈判，并表示，军队随时准备替换罢工的救护人员及海关人员。此前，英国财政大臣杰里米·亨特在议会公布秋季预算案时表示，英国政府将在未来几年内提高税收和减少财政支出。

曲兵认为，以抑制通胀为说辞，英国政府摆出强硬姿态，背后最主要原因是财政已经捉襟见肘，难以负担雇员工资以及提供公共服务的开支。英国政府在新冠肺炎疫情期间增加政府投入保障就业，几乎掏空了政府财政。今年以来，受俄乌冲突等因素影响，英国能源危机加重，经济陷入困境，更加重政府财政负担。

“‘罢工潮’持续将激化社会矛盾，对英国社会运行与经济发展产生负面影响，也会对苏纳克政府产生政治冲击，民众对政府不信任感将加剧。目前，英国保守党政府内部对是否向工会让步存在分歧，后续是否会采取更务实措施还有待观察。”曲兵说。

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