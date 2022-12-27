新华社德黑兰12月26日电（记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼26日说，对伊朗来说，恢复履行伊朗核问题全面协议的“对话窗口”仍然敞开。

卡纳尼当天在例行记者会上说，就伊核协议恢复履约达成协议的选项仍然摆在桌面上。如果伊核谈判的西方相关方表现出必要的决心，“协议是可以达成的”。

他说，日前在约旦首都安曼举行的第二届巴格达合作与伙伴关系会议为伊朗和欧盟就伊核谈判举行会谈“创造了良好机会”。双方在会上讨论了伊核谈判的有关问题，结论是应该继续努力，直到达到最后步骤。

卡纳尼指出，美国政府的做法混乱且矛盾，立场消极。伊朗仍致力于谈判，正在等待其他各方，特别是美国政府的实际行动。

据伊朗外交部网站消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬20日在安曼会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利时说，伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。

据报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比对此表示，美方欢迎欧盟与伊朗进行沟通，但恢复履行伊核协议不是美国当前关注焦点。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年4月起，伊核协议相关方在维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年8月初，欧盟向谈判参与方提交了一份关于恢复履行伊核协议的“最终文本”。伊朗和美国随后针对这一文本互相交换书面意见，谈判自9月起未取得明显进展。

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