人民网华盛顿12月26日电 （记者李志伟）据美国全国广播公司报道，一场巨大的冬季风暴侵袭美国，导致至少50人死亡。这场致命的风暴12月26日将继续造成严重破坏，气温骤降，厚厚的积雪将许多人困在家中，全美各地的交通也受到阻碍。

纽约州州长凯茜·霍楚尔表示，纽约州西部地区遭受了冬季风暴的全面冲击，那里已经成为“战区”。据报道，纽约州西部的布法罗市受到了冬季风暴的严重影响。布法罗市发言人称，截至6日上午，该市已有14人死于风暴。霍楚尔将这场风暴形容为“布法罗历史上最具破坏性的风暴”。

美国首都华盛顿迎来20多年来最冷圣诞节，该市此前宣布出现寒冷天气紧急状况。美国南部同样受到影响。今夏遭遇供水危机的密西西比州杰克逊市供水设施再次出现水压不足的情况，导致一些居民家中断水。美联社报道说，杰克逊市官员在圣诞节宣布，由于供水管线在严寒中爆裂，居民们需要将水煮沸后饮用。

这场冬季风暴还一度造成美国上百万用户停电。严寒冰雪天气下，航空出行面临更多不确定性。美联社报道说，根据航班跟踪网站的数据，截至美国东部时间25日下午2点左右，约有1700个美国国内国际航班被取消。

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