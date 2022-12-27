经济指标持续高速增长，各类市场主体增加5倍，一般公共预算增长6倍，地区生产总值增长3倍，社会消费品零售额增长100倍；城市建设发生翻天覆地变化，地铁S1号线通车、飞天大道贯通，如意湖成为继百家湖、九龙湖之后江宁区第三大城市内湖；科技创新主体规模持续壮大，建成南京航空航天大学航空宇航工程研究院等创新平台4个，累计培育高新技术企业83家……十年来，南京空港经济开发区（江宁）（简称“江宁空港”）作为江宁开发区下属最大平台，栉风沐雨，创新步伐不停歇，高质量发展“加速跑”。2022年，江宁空港取得一系列发展成果，以奔跑之势，助力南京临空经济腾飞。

抓实产业发展“硬支撑” 建强临空经济主阵地

江宁空港区位优势独特，紧邻南京禄口国际机场，是全国第14个、江苏省唯一的临空经济示范区的重要组成部分，71平方公里的土地上产业发展动能澎湃。

12月9日，中国商飞公司交付给中国东方航空的全球首架C919国产大飞机从上海浦东国际机场起飞。江宁空港是C919关键零部件的重要生产基地，园区企业中航工业南京机电科技有限公司肩负C919燃油、液压、空气管理系统等多项产品的配套任务，南京航鹏航空系统装备有限公司为C919提供燃油、液压系统等配套设备。此外，园区航空企业还为C929、AG600、MA700等多个国内重点项目提供配套设备。江宁空港临空产业集聚，已形成以航空制造、航空运输、航空物流、临空高科技、临空现代服务等为代表的临空产业体系，累计引进来自15个国家和地区的500多个项目。

依托禄口国际机场的航空枢纽优势，江宁空港内航空运输企业加速集聚，已汇聚顺丰全货运、中都友邦、吉祥航空等航空物流类企业60多家。江宁空港已成为长三角地区重要的航空货运和快件集散中心。

跑出智改数转“加速度” 打造新兴经济增长极

生产车间舞动的机械臂、井然有序运行的AGV机器人、螺旋式提升机替代人工搬运……走进江宁空港企业车间，科技制造随处可见。近年来，江宁空港以智能制造为抓手，定制企业专属服务，推动产业转型升级。

南京英尼格玛工业自动化技术有限公司是一家专注于智能生产线成套设备及智能制造单元、电弧增材制造等方向的创新型科技企业，2011年5月在江宁空港注册成立，2021年在园区的支持帮助下完成了企业数字化转型，已成长为江苏省级专精特新“小巨人”企业。

宁空港把企业关注的问题作为服务企业、打造优质营商环境的最高任务，不断优化项目全流程全周期服务，通过建立标准化、精准化、定制化服务体系，不断完善园区软环境。园区建立企业“一对一”服务专员机制，为企业提供“一对一”服务，分类精准施策引导企业开展智能制造转型升级。

写好产城融合“大文章” 争当空港新城典范区

安澜大道等30多条道路工程加速建设，启航大道免费通道直通禄口国际机场，江宁空港与机场实现无缝对接，形成交通网络“一体化”；如意湖周边配套日益完善，成为南京南部的“新名片”；园区实行严格的环保准入制度，生态环境进一步提升，已成为南京的“迎客厅”……以产兴城，以城促产，历经10年的艰苦创业，江宁空港在城市建设与产业发展上实现“双翼”齐飞，产城融合稳步发展。

空港新城是江宁实施“城市南拓”战略、打造经济增长新引擎的重要功能区。园区积极编制完善空间规划，做优总体设计，确保建一片、成一片、见效一片。作为国家级南京临空经济示范区的重要板块，江宁空港将紧扣“临空经济主阵地、空港新城典范区”的目标定位，积极推动产业升级，加快区域能级跃升，全力打造南京南部新兴经济增长极。

数据来源：南京空港经济开发区（江宁）

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)