本报华盛顿12月26日电 （记者李志伟）日前，一场大规模冬季风暴袭击了美国大部分地区。截至记者发稿时，风暴已导致全美至少50人死亡。纽约州西部的部分地区被厚厚的积雪覆盖，许多家庭在圣诞节周末遭遇停电。

据报道，俄亥俄、纽约、科罗拉多、伊利诺伊等12个州报告了与这场冬季风暴有关的人员死亡。纽约州州长凯茜·霍楚尔将这场风暴形容为“布法罗历史上最具破坏性的风暴”，布法罗是该州受风暴影响最严重的地区。截至25日晚，纽约州至少有17人死于这场风暴。

美国首都华盛顿迎来20多年来最冷圣诞节，该市此前宣布处于寒冷天气紧急状态。美国南部同样受到影响，今年夏天遭遇供水危机的密西西比州杰克逊市因低温对供水设施影响再次出现水压不足的情况，导致当地一些居民家中断水。美联社报道，杰克逊市官员在圣诞节宣布，由于供水管线在严寒中爆裂，居民需要将水煮沸后饮用。

这场冬季风暴还一度造成美国上百万户家庭停电。严寒冰雪天气下，航空出行面临更多不确定性。过去几天，美国大量国内和国际航班被取消或延误，严重影响旅客出行。美国国家气象局通报说，美国东部大部分地区26日将继续被严寒笼罩，27日将有所缓和。

美国气象学者认为，该冬季风暴源于“炸弹气旋”，即发生在中高纬度洋面上、强烈迅速发展的锋面爆发性气旋，常伴有强风和雨雪，破坏力强。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)