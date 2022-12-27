本报记者 刘玲玲

据法国《世界报》报道，卢浮宫日前正通过改变馆内照明等方式推进节能改造，以实现5年内将能源消耗比2018年减少10%的目标。法国政府近年来将推进公共建筑节能改造作为实现经济复苏和生态转型的抓手之一，采取多种措施推进相关改造项目，助力国家碳中和目标的实现。

作为法国“公共建筑节能改造项目”的资助项目之一，卢浮宫在2020年获得了1000万欧元资助。除卢浮宫以外，法国多家文博机构积极采取措施向绿色办展、绿色办公等方向发展。例如，法国奥赛美术馆通过更换节能灯，将2018年至2021年的能源消耗减少了近1/3；法国巴黎现代艺术博物馆成立了社会责任部，在办展时重视重复利用布展材料，以实现该博物馆2030年将温室气体排放减少40%的目标。

建筑业一直是法国能耗大户和主要温室气体来源。法国生态转型与团结部的数据显示，建筑业能源消耗量约占法国能源消耗总量的44%，二氧化碳排放量约占法国排放总量的25%，其中1/3来自公共建筑。

为减少公共建筑的能耗和碳排放，法国政府2020年9月推出了一项总额40亿欧元的公共建筑节能改造计划，用于资助公共建筑更换锅炉、窗户、照明设备、保温材料。据法国经济和财政部介绍，该计划覆盖文博机构、学校、养老机构等公共设施，共涉及近4000个项目，完成改造后预计将减少4亿至5亿千瓦时的能耗，并在2021至2023年间创造2万至3万个工作岗位。今年8月，法国总理博尔内还宣布成立总额为15亿欧元的“绿色基金”，用于学校等公共建筑的能源改造以及社区绿色建设。

“这些项目是法国经济复苏计划的重要组成部分，不仅能加快公共建筑及相关运营机构的节能改造，还能为建筑行业带来活力，推动国家经济复苏和生态转型进程。”法国经济和财政部部长勒梅尔表示。法国经济和财政部负责公共账目的部长级代表杜索普特介绍，2020年年底以来，法国已经完成对1200座公共建筑的节能改造，约占改造计划的1/3。此外，为加快项目进展，法国政府还进一步简化了审批程序。

除了降低公共建筑能耗，法国的节能改造计划还注重改善学校、养老院等整体环境。在公共建筑节能改造项目中，有1054个项目涉及包括学生宿舍等在内的高校建筑，总金额达13亿欧元。此外，相关改造计划还注重提升公共建筑的便利性，为残疾人和老年人创造更加便捷的出入条件。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)