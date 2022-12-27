本报记者 谢佳宁

近日，巴拿马首家软性塑料循环利用工厂在巴拿马太平洋经济特区落成。这是目前中美洲规模最大的软性塑料循环利用加工制造厂。该厂预计每月可循环利用约36吨软塑料垃圾，将其制成塑料仿木，用于生产家具等产品。据了解，由回收塑料制成的产品将捐赠给巴拿马各类社会公益项目，改善贫困民众生活质量。

该项目由巴拿马一家名为“爱的瓶子”的基金会负责运营。“巴拿马是拉丁美洲塑料污染比较严重的国家，对塑料的循环利用，有助于巴拿马在消费和环保之间保持平衡。”基金会主席玛尔尤丽·朱德里表示。

朱德里称，人们每日生产生活产生的塑料废弃物，绝大部分被直接丢弃在海岸、河流里，或被运至填埋场。发展循环经济，将为巴拿马环境、经济和文化教育建设带来积极影响。

“塑料循环利用工厂的落成为解决巴拿马塑料污染问题提供了一种方案。”朱德里估计工厂可为当地居民创造上百个工作岗位，并在未来12年内为巴拿马600多万户家庭及7000多座公园提供塑料仿木材料。此外，回收加工制造厂的建成也将为巴拿马减排提供助力。朱德里强调，实现减少塑料废弃物这一目标需要个人、企业和政府的共同努力。

近年来，巴拿马在塑料循环利用方面取得了积极进展。2018年，巴拿马通过立法成为中美洲第一个禁止使用塑料袋的国家。

根据相关法律规定，巴拿马超市和各类商业机构停止提供免费塑料袋，改用污染较少的替代品。同时，针对违规行为收缴的罚款将用于支持塑料循环利用计划，以遏制塑料带来的海洋环境污染。

去年，巴拿马政府在塑料循环利用方面实施新的环保税收优惠政策，规定从事塑料循环利用和使用可生物降解材料替代塑料的企业可享受税收优惠。相关纳税人可享受免缴所得税或所得税优惠，以及免缴股息税、所需设备和机械进口税等优惠措施。

“在巴拿马，每天产生的塑料废弃物中只有3%被再利用，低于联合国公布的全球9%的平均水平，且这部分被循环利用的塑料主要集中在首都巴拿马城。”巴拿马环保人士桑迪·瓦滕贝格表示：“积极开展塑料循环利用不仅可以保护环境，还能够使更多人意识到塑料废弃物给环境和居民健康带来的持久危害，提高人们的环保意识。”

瓦滕贝格表示，随着越来越多巴拿马民众和社会组织意识到塑料循环利用的重要性，循环经济将在巴拿马日益普及，但构建完整的塑料循环利用产业链、生产具有高附加值的循环利用制品仍需要较长时间。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)