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中德医疗企业加强合作潜力巨大

本报记者  花  放
2022年12月27日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　全球规模和影响力最大的综合性医疗设备展之一——杜塞尔多夫国际医疗器械设备展不久前在德国杜塞尔多夫落幕。本次展会吸引了约70个国家和地区的4400多家参展商。展会期间还举办了多场医疗论坛和研讨会，围绕大数据和物联网技术应用、虚拟护理等行业发展的新趋势进行探讨。

　　机械臂可以比人类更快更好地完成一台植发手术；戴上一枚有传感器的戒指就可以实时监测心脏健康……人工智能等技术在医疗领域的应用场景更加丰富，日益走进民众生活。

　　在德国弗劳恩霍夫生产技术与自动化研究所的展台，工作人员正在演示一套患者自助入院登记检查系统。不需要专业医务人员在场，传感器就可以自行测量患者的各项生命体征，缓解医务人员的压力。德国库卡集团医疗机器人业务负责人韦伯表示，借助传感器和人工智能，医疗机器人已经能够独立完成更多任务。“目前，在健康康复领域机器人已经得到普及。未来，机器人将在外科手术中发挥更加重要的作用。”韦伯说。

　　本次展会有超过600家中国企业参展，代表行业先进水平的“中国智造”受到好评。海信医疗展示了一款55英寸的内窥镜监视器，它采用行业领先的背光显示技术，能够确保狭窄腔内组织细节的清晰度，帮助外科医生更轻松地进行微创手术。在鱼跃医疗展台前，参观者饶有兴致地体验体温监测、血氧监测等产品。

　　展会为中德两国医疗企业进一步深化合作提供了平台。展会期间，中德生命健康产业投资促进工作组2022年第五次会议暨2023年工作启动会议举行。会议聚焦中德医疗市场的发展方向，探讨用好中德医疗健康领域创新合作的跨境产业投资合作平台，为企业投资合作带来新机遇。

　　中国欧盟商会高级商务经理米福表示，中国数字化快速发展、研发能力不断增强，德中两国医疗企业加强合作潜力巨大。中国商务部投资促进事务局副局长李勇表示，去年有许多中国医疗企业进入德国市场，不少德国医疗领域领军企业在华业务不断增长，盈利能力攀升。这些都客观地反映了生命科学领域的国际合作前景广阔，也表明企业持续开展投资合作的信心非常坚定。

　　（本报德国杜塞尔多夫电）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月27日 15 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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