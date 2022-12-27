本报记者 孙广勇

“泰中是亲密友好邻邦，文化是两国关系最强有力的纽带之一。多年来，泰中文化交流与合作持续发展，‘泰中一家亲’更加深入人心。”泰国文化部部长伊提蓬日前在接受本报记者专访时表示，习近平主席对泰国的成功访问推动泰中两国关系迈上了新台阶。

中泰两国地缘相近，人文相亲。建交47年来，中泰两国各领域交流合作不断取得新成果，特别是文化交流日益活跃，成为两国关系的重要亮点。伊提蓬举例说，泰国是首个将中文纳入国民教育体系的国家；泰中共同举办的“欢乐春节”活动已进入第十八个年头，成为重要文化品牌，是促进两国人民友谊和文化交流的重要平台；中国在东南亚设立的首个中国文化中心——曼谷中国文化中心已成立10年，新冠肺炎疫情发生前每年举办的活动不下百余场。“丰富多彩的文化交流活动极大促进了两国文明互鉴，进一步提升了泰中民众友好情谊。”

多姿多彩的泰国文化艺术以其独特魅力赢得中国民众的欢迎和喜爱。近年来，泰国政府高度重视文化创意产业，积极推动美食、电影、时尚、泰拳、传统节日等方面文化产业发展。伊提蓬表示，泰方愿与中方一如既往密切合作，积极探讨和推动文化领域务实合作，让文化为两国民众搭建相互理解的桥梁，拉近两国民心距离。

伊提蓬表示，近年来，泰中两国高质量共建“一带一路”成果丰硕。今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年，“习近平主席访问泰国，进一步深化了两国战略沟通，推动双方各领域合作取得新成果，谱写‘泰中一家亲’新篇章”。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 03 版）

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