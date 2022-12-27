尤金·阿方特

中国在本国航天事业不断取得新进展的同时，积极推动国际太空合作，为人类太空探索事业作出了重要贡献

不久前，中国航天员成功完成首次“太空换班”，中国空间站正式开启长期有人驻留模式。中国在本国航天事业不断取得新进展的同时，积极推动国际太空合作，为人类太空探索事业作出了重要贡献。

中国航天事业的发展速度令人钦佩。今年是中国载人航天工程立项实施30周年。短短30年时间里，中国独立自主发展载人航天工程，不断推进空间站建设，航天科技实现跨越式发展。中国还积极实施探月工程、行星探测工程等，在空间科学领域不断取得突破。目前，中国已经成为航天领域最具活力的参与者之一。

中国航天事业快速发展的背后，是中国不断增长的科技实力和创新能力。中国不断壮大航天人才队伍规模，加快建设航天领域世界重要人才中心。中国强大的制造业生产能力，有力支撑了中国航天事业发展。

中国积极推动国际航天合作交流，推动航天技术更好造福世界各国人民。航天及卫星技术能在气候监测、育种、防灾减灾、通信等领域显著提升非洲国家的现代化发展能力。中国不仅多次帮助非洲国家制造、发射卫星，还全力支持非洲培育自主发展航天技术的能力，积极为非方科研人员在卫星设计、制造、发射、控制等方面提供高质量培训，帮助非洲培养了一批本土航天人才。

南非与中国开展了深入的航天合作。中国和巴西两国政府合作研制的中巴地球资源卫星在南非建立地面数据接收与处理系统，为南部非洲国家提供水土资源管理、灾害监测、城市布局规划等方面的服务。2021年，南非国家航天局同中方签署了关于卫星导航用于和平目的合作谅解备忘录，双方推进非中北斗合作迈出了重要一步。一批又一批中国航天员登上太空，成为许多非洲青少年心目中的英雄。今年9月举行的“天宫对话——神舟十四号航天员乘组与非洲青少年问答”活动，在许多非洲青少年心中播下了追逐航天梦想的种子，南非为能够参与这样的活动而感到荣幸。

我由衷祝贺中国航天事业取得一系列突出成就，也期待与中国开展更高水平的航天合作。南非航天界希望与中方开展更密切的人员交流，进行更深入的科研项目合作，并在航天科技应用领域与中国进行更广泛合作，使相关前沿科技更多惠及两国民众。相信南中航天合作之路必将越走越宽广。

（作者为南非国家航天局总工程师）

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)