新华社北京12月26日电 （国际观察）解构“脱钩论”四大谬误

新华社记者

今年以来，美西方某些政治经济势力伙同媒体大肆鼓动西方企业“与中国脱钩”，又时而表示中国经济波动“令人担忧”云云。

鼓动“与中国脱钩”时，却极力矮化中国经济的全球地位；炒作所谓“中国经济拖累世界”时，又大谈中国经济的国际影响。这种无法自洽的“脱钩论”与此前所谓中国经济“崩溃论”“威胁论”等栽赃话术一样，违背经济规律，脱离客观实际，暴露西方一些政客零和思维之谬、违逆大势之谬、损人害己之谬和误读中国之谬。

零和思维之谬

鼓吹“脱钩论”，根源在于一些人的零和思维。他们无法容忍非西方发展模式取得成功，将中国视作竞争对手而非合作伙伴，将“脱钩”作为对付中国的新武器。

美国智库中美研究中心高级研究员苏拉布·古普塔指出，少数西方国家推动以“脱钩”遏制中国，其零和执念与冷战时期如出一辙，但如今西方国家与中国之间有着诸多共同利益，以零和思维处理对华经贸关系不符合各方利益。

在经济发展议题上，美西方一贯自诩市场经济“名门正派”，把西方模式包装成“唯一”发展真理，惯于话语霸权，四处兜售强卖西方模式，图谋通过左右他国发展从中渔利。一旦其他国家不肯就范，便会遭受抹黑和孤立，被贴上“非市场经济”“扭曲竞争”等标签。

从拉美债务陷阱到俄式“休克疗法”，从东南亚金融危机到国际金融危机，从挑动对华贸易争端到鼓吹“脱钩论”……回顾美西方大国过去几十年的“危机制造史”，其策动混乱、违逆市场、制造割裂的黑手从未停歇。

这一时期，中国遵从市场规律，立足国情世情，成功走出中国式现代化道路，也给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。

应该看到，如果仅仅因为中国没有按照西方剧本发展，就一味遮蔽真相，对中国经济搞无底线抹黑栽赃，不仅会让一些市场主体因受到误导，错失与中国合作共赢的机会，也终将反噬造谣者自身的公信力。

违逆大势之谬

西方某些人围绕与中国“脱钩”积极“造势”，却忽视并违逆了中国发展所顺应的经济全球化“大势”。

今年11月举行的第五届中国国际进口博览会客商云集，吸引145个国家、地区和国际组织参展，其中包括约200家美国企业。这是经济全球化在保护主义逆风下展示韧性与生命力的又一注脚。

与那些动辄叫嚣“脱钩论”的西方政客和媒体相比，务实的全球企业以实际行动积极拥抱中国市场。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美国企业对近年来参加进博会的成果非常满意，都想扩大展览面积。

数十年来，经济全球化促使产业链、价值链、供应链不断延伸拓展，生产要素全球流动，为世界经济提供强劲动力，汇聚成不可阻遏的全球化潮流。

联合国贸易和发展会议数据显示，去年全球贸易达到28.5万亿美元，比2020年增长25%，比新冠疫情暴发前的2019年高出13%；2022年全球贸易额预计将达到约32万亿美元的创纪录水平；去年全球外国直接投资（FDI）总额比2020年增长64%至1.58万亿美元，也高于疫情前水平。

“脱钩论”升温之际，中西方经贸关系仍在不断深化。中国海关总署数据显示，2021年中美贸易额达到4.88万亿元人民币，增长20.2%；今年前11个月，中美贸易额为4.62万亿元人民币，增长4.8%，同期中欧贸易额达5.17万亿元人民币，增长7.0%。中国保持欧盟第一大贸易伙伴地位，欧盟继续成为中国第二大贸易伙伴。

事实证明，全球经济已经是一个“共同体”，企图通过一纸排他性协议或某项保护主义政策实现“赢家通吃”的图谋既吃不开，也行不通。不同经济体互相依存、合作共赢是大势所趋。正如诺贝尔经济学奖得主弗农·史密斯所言：“所有努力扩大贸易的国家都是而且将一直是赢家。”

损人害己之谬

鼓吹“脱钩论”，反映了西方某些人打造小院高墙、独享发展机遇的图谋。事实却是，一国政客越热衷于鼓吹和实践“脱钩论”，就越让本国企业和经济遭殃，也越给经贸伙伴和世界经济添堵。

美国商会发布的报告显示，与中国“脱钩”严重威胁美国在贸易、投资、服务和工业等领域的利益：如果对所有中国输美商品加征关税，将令美国经济在2025年前每年损失1900亿美元；美国投资者可能因“脱钩”每年损失250亿美元资本收益，国内生产总值（GDP）因此损失最多高达5000亿美元……

德国智库伊弗经济研究所估计，如果欧盟企业在美国压力下与中国“脱钩”，德中之间贸易额将急剧下降。在最糟糕状况下，德国GDP将降低0.81%，相当于英国脱欧时德国GDP降幅的6倍，或将导致经济下行和大规模失业。

美国凯托学会贸易专家科林·格拉博说，阻止美国人购买外国产品或阻止将其他国家纳入供应链，只会剥夺美国人长期享受的低通胀益处。美国乔治敦大学教授马克·L·布施也认为，试图用保护主义确保所谓的供应链安全，只会让美国自身蒙受更大损失。

《经济学人》评论，如果各国在全球化问题上倒退，不仅严重伤害世界经济，还会出现不可预见的新痛点。

事实上，某些美国政客惯用的“脱钩”政策倾向，正呈无差别、扩大化之势，并开始反噬跨大西洋供应链关系。美国近期出台的《通胀削减法案》等国内立法，就带有强烈的单边主义、保护主义色彩，引发众多西方经济体担忧。多位欧洲领导人认为，相关法案涉及的补贴措施严重扭曲市场，损害欧洲利益，可能引发各经济体“封闭市场”，“破坏已受到疫情冲击的关键供应链”。

误读中国之谬

鼓吹“脱钩论”，反映了西方某些人误读中国、自以为能够以此遏制中国发展的盲目“自信”。他们取悦国内民粹主义势力，围绕中国话题不断误导舆论，完全无视中国为世界经济繁荣和全球供应链稳定作出的重大贡献。

数十年来，中国经济发展繁荣的过程，既是中外合作共赢的过程，也是“中国崩溃论”“中国威胁论”等各类西方谬论不断破产的过程。与各类过往谬论一样，“脱钩论”不过是反映中国经济和中外关系真实情况的又一“反向指标”。

过去十年，中国经济总量占全球经济比重由11.4%上升到18%以上，对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右；制造业增加值占全球比重从22.5%提高到近30%，单位GDP二氧化碳排放量却累计下降约34%；建成世界上规模最大的社会保障体系，全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。

如今，中国经济正走在一条更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。不少海外人士和机构认为，中国经济韧性强、潜力大、活力足，将继续为世界经济复苏提供强劲动力。

美国知名经济学家杰弗里·萨克斯以“幼稚”“狭隘”形容“脱钩论”。他表示，“脱钩论”传递“错误信息”，违背世界实际需要。从长期来看，中国发展势头“非常积极”。西方国家不应在技术、贸易等领域施压中国，甚至叫嚣“脱钩”，而应该与中国积极合作、谋求共赢。

尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学系主任谢里夫·加利认为，中国影响力不断提升，在全球供应链中的地位无法替代，所谓“与中国脱钩”是不切实际的空想。中国的成功让发展中国家国际话语权不断提升，让全球化更公平、更包容，与中国“脱钩”，就意味着与机会脱钩，与未来脱钩。

实践证明，各国合作共赢、共同发展才是正道。迷信丛林法则只会加剧发展裂痕，导致贫富分化，扩大南北鸿沟，阻碍全球发展。只有坚持以开放求发展，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，各国才能汇聚起合作共赢的磅礴力量，走在共同发展的光明大道上。（记者：傅云威、徐超、宿亮、俞懋峰）

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