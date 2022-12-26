新华社北京12月26日电 综合新华社驻外记者报道：塔斯社26日援引俄罗斯副外长加卢津的话报道说，俄罗斯希望尽快在扎波罗热核电站周围建立安全区。据乌克兰各地军事部门消息，截至25日上午，俄军过去一天对哈尔科夫州等地进行炮击和火箭弹打击，造成乌方17人死亡。

——加卢津说，目前俄方正在尽一切努力确保核电站安全运作，将可能发生核事故的风险降至最低。

——普京25日在“俄罗斯-1”电视频道节目中说，俄并不拒绝就乌克兰局势问题进行谈判，准备与所有相关方进行谈判。他说，如果美国将“爱国者”防空系统交付乌克兰，俄罗斯有能力摧毁它们。

——据乌克兰各地军事部门消息，截至25日上午，俄军过去一天对顿涅茨克和卢甘斯克地区、哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、尼古拉耶夫州、苏梅州、赫尔松州、扎波罗热州等地进行炮击和火箭弹打击，共造成17人死亡、70多名平民受伤。

——《乌克兰真理报》25日援引白俄罗斯媒体消息说，当天早上，可能携带“匕首”导弹的俄军米格-31K战机从白俄罗斯马丘利希空军基地升空，之后又有两架俄军战机从巴拉诺维奇空军基地升空。乌克兰全境即刻拉响防空警报，至上午11时警报开始减弱。

——据乌克兰国际文传电讯社25日报道，阿拉伯联合酋长国将向乌克兰提供价值1亿美元的人道主义援助，其中包括2500台家用发电机，已有1200台运抵波兰，剩余将于1月交付。

——据塔斯社25日报道，俄罗斯财政部长西卢安诺夫日前接受媒体采访时表示，俄罗斯不排除限制石油产量，但不会按照西方设定的价格供应石油。俄副总理诺瓦克23日接受媒体采访时表示，俄罗斯或准备在2023年初减少石油开采量，但不会以油价上限为条件进行交易。

——据今日俄罗斯通讯社24日报道，俄罗斯副外长加卢津说，2023年经乌克兰境内“友谊”输油管道向匈牙利、斯洛伐克和捷克输送的石油总量将保持在今年的水平。俄罗斯国家石油管道运输公司11月收到乌克兰方面的通知，乌方称从2023年1月1日起将提高乌克兰境内“友谊”管道原油过境费。（参与记者：赵冰、李东旭、陈畅、华迪）

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