人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

最新动态：俄希望尽快在扎波罗热核电站周围建立安全区 乌方称俄军炮击造成乌17人死亡

2022年12月26日16:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月26日电 综合新华社驻外记者报道：塔斯社26日援引俄罗斯副外长加卢津的话报道说，俄罗斯希望尽快在扎波罗热核电站周围建立安全区。据乌克兰各地军事部门消息，截至25日上午，俄军过去一天对哈尔科夫州等地进行炮击和火箭弹打击，造成乌方17人死亡。

　　——加卢津说，目前俄方正在尽一切努力确保核电站安全运作，将可能发生核事故的风险降至最低。

　　——普京25日在“俄罗斯-1”电视频道节目中说，俄并不拒绝就乌克兰局势问题进行谈判，准备与所有相关方进行谈判。他说，如果美国将“爱国者”防空系统交付乌克兰，俄罗斯有能力摧毁它们。

　　——据乌克兰各地军事部门消息，截至25日上午，俄军过去一天对顿涅茨克和卢甘斯克地区、哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、尼古拉耶夫州、苏梅州、赫尔松州、扎波罗热州等地进行炮击和火箭弹打击，共造成17人死亡、70多名平民受伤。

　　——《乌克兰真理报》25日援引白俄罗斯媒体消息说，当天早上，可能携带“匕首”导弹的俄军米格-31K战机从白俄罗斯马丘利希空军基地升空，之后又有两架俄军战机从巴拉诺维奇空军基地升空。乌克兰全境即刻拉响防空警报，至上午11时警报开始减弱。

　　——据乌克兰国际文传电讯社25日报道，阿拉伯联合酋长国将向乌克兰提供价值1亿美元的人道主义援助，其中包括2500台家用发电机，已有1200台运抵波兰，剩余将于1月交付。

　　——据塔斯社25日报道，俄罗斯财政部长西卢安诺夫日前接受媒体采访时表示，俄罗斯不排除限制石油产量，但不会按照西方设定的价格供应石油。俄副总理诺瓦克23日接受媒体采访时表示，俄罗斯或准备在2023年初减少石油开采量，但不会以油价上限为条件进行交易。

　　——据今日俄罗斯通讯社24日报道，俄罗斯副外长加卢津说，2023年经乌克兰境内“友谊”输油管道向匈牙利、斯洛伐克和捷克输送的石油总量将保持在今年的水平。俄罗斯国家石油管道运输公司11月收到乌克兰方面的通知，乌方称从2023年1月1日起将提高乌克兰境内“友谊”管道原油过境费。（参与记者：赵冰、李东旭、陈畅、华迪）

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部