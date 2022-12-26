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中国援多哥医疗队开展义诊活动

2022年12月26日16:38 | 来源：新华网
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　　新华网洛美12月26日电（记者田耘）中国第25批援多哥医疗队近日在该国沃省巴杜贝村卫生所开展义诊活动。

　　中国医疗队在沃省巴杜贝村卫生所为病人进行诊疗。记者 田耘 摄

　　13名来自援洛美医疗队和援卡拉医疗队的队员参与了本次义诊，当日共接待当地患者250余人次，提供内科、骨科、妇产科、中医针灸等义诊服务，并为当地患者现场进行小型外科手术。

　　外科诊室内，队员们为43岁的村民万苏切除了他背部的脂肪瘤。万苏说，他受这颗脂肪瘤困扰已有十年之久，因讳疾忌医而拖延至今。当他听说中国医生们要来村里进行义诊时，才鼓起勇气前来就诊。手术进行得十分顺利，他表示全程几乎感觉不到疼痛。

　　54岁的贝迪西常年有腰背部疼痛，严重影响工作，到处寻医问药依然效果不佳。义诊当天，他首次体验了中医针灸，并对诊疗效果赞不绝口。据医疗队队员介绍，中医针灸以操作简便、疗效显著见长，深受当地患者欢迎。

　　此次义诊得到中国驻多哥大使馆的支持，使馆还向参与义诊的患者发放了大米等生活物资。

　　医疗队队长刘钰表示，今后将继续深入基层开展义诊活动，并通过培训当地医护人员帮助多方加强医疗队伍能力建设，为多方人民带来更多福祉。

(责编：崔越、徐祥丽)

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