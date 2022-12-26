新华网曼谷12月26日电 历时三个月的2022年第二届“博导杯”中泰职业院校创新创业国际邀请赛于近日圆满落幕，决赛颁奖典礼结合线上线下两种形式，分设北京线上主会场和清迈大学孔子学院线下分会场。

“博导杯”中泰职业院校创新创业国际邀请赛由泰国教育部职业教育委员会、全国职业教育教学指导委员会（中国）、“一带一路”电商谷项目发展理事会、清迈大学孔子学院、北京博导前程信息技术股份有限公司、泰国新诺泰教育科技有限公司联合主办。作为中泰合作“中文+职业技能”项目的重要探索实践，赛事为参赛选手提供集中文学习、电商技能培训、创业实战、文化交流于一体的平台，引导东盟青年利用电商进行创业，助力东盟国家间人文交流与经贸往来。

本届赛事在前一届的基础上继续创新发展，开设创新挑战和创业实战两个赛道，分别考察选手的视觉营销和短视频制作、直播销售实战技能。本届“博导杯”吸引了中泰总计193所职业院校参赛，2276名选手、416支团队，其中还包括14支国际混合编队。最终12支队伍在决赛中脱颖而出。通过专家评委打分和网络投票评选等方式，最终，北京市商业学校和深圳信息职业技术学院分获创新挑战赛道和创业实战赛道一等奖。

来自泰国的文娅达·林婉娜用流利的中文表示，通过本次大赛提高了自身的中文水平，丰富了自己的电商知识，巩固了继续学习中文的信念，也收获了一份珍贵的友谊，是一次难忘的经历。

邀请赛于2022年9月22日启动，首次引入国际混合编队参赛机制，鼓励不同国家间的选手组队参赛。大赛评委会普遍认为，赛事充分体现了中泰学生努力拼搏的精神，选手们的参赛作品创意十足，生动有趣，直播销售表现真实自然，对产品的讲解描述准确到位，两个赛道都集中展示了两国学生优秀的电商运营水平。混合编队的学生们也配合密切，在作品中融入了各自对两国文化的不同理解和思考，很好地展现了大赛的跨文化交流成果。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)