新华社华盛顿12月25日电（记者孙丁）据美国全国广播公司新闻台报道，截至25日，冬季风暴已在美国造成至少35人遇难。

据报道，俄亥俄、纽约、科罗拉多、伊利诺伊等12个州报告了与这场冬季风暴有关的人员死亡。

其中，俄亥俄州发生两起高速公路撞车事故共造成8人死亡；东北部纽约州布法罗市及周边地区遭受严重冰雪灾害，至少7人在暴风雪中丧生。纽约州州长凯茜·霍楚尔25日呼吁该州居民当天尽量待在室内。

美国首都华盛顿迎来20多年来最冷圣诞节，国家广场上的林肯纪念堂倒影池完全结冰，该市此前宣布出现寒冷天气紧急状况。

美国南部同样受到影响。今年夏天遭遇供水危机的密西西比州杰克逊市因低温对供水设施影响再次出现水压不足的情况，导致当地一些居民家中断水。

这场冬季风暴还一度造成美国上百万用户停电。据一个监测美国停电情况的网站统计，截至25日傍晚，美国东部仍有数万用户没有恢复供电，主要集中在缅因州。

严寒冰雪天气下，航空出行面临更多不确定性。过去几天，美国大量国内和国际航班被取消或延误，严重影响旅客出行安排。

美国国家气象局25日通报说，美国东部大部分地区26日将继续被严寒笼罩，27日将有所缓和。

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