“中华文明之源”文物图片展岁末在哥伦比亚迎观展高峰

人民网里约热内卢12月25日电 （记者吴杰）在哥伦比亚麦德林市中心公园举办的“中华文明之源”文物图片展岁末迎来观展高潮。现场悬挂的中国龙、喜庆的中国结和大红灯笼、五彩缤纷的油纸伞及吉祥的舞狮表演，使当地民众在了解中国历史的同时，提前感受到中国新年的喜庆氛围。展览也成为当地新年独具特色的旅游观展热点。

该展览由中国文物交流中心与中国驻哥伦比亚使馆，携手哥伦比亚安蒂奥基亚大学、麦德林孔子学院共同举办，集中了中国各大博物馆展现中华文明起源的重点文物、经典器物，运用文物图片形式展现了中华文明孕育、萌芽、生长和壮大的发展历程。自2022年10月10日一开幕即引起很大关注。哥前总统桑佩尔、哥文化部部长阿里萨、中国驻哥伦比亚大使蓝虎、中国文物交流中心主任谭平等嘉宾致辞视频在网上及展厅滚动播放，他们分别从不同角度解读、诠释文物展内涵，吸引众多观众前来打卡。

桑佩尔表示，一件件精美的文物图片，鲜活地向世界各地民众讲述着中华文化的独特魅力，展示了中国底蕴深厚、各民族多元一体、文化多样和谐的东方文明大国形象，再次让世人见证了中华五千年跨越时空、超越国度、灿烂永恒的文化魅力。在机遇与挑战并存的当下，我们应从古老文明的历史智慧中寻找应对当下挑战的正确之道，用我们对和平发展的共同追求，拉近中哥文明间的情感。

阿里萨说，中国政府20年前就组织400多位学者启动中华文明探源工程，运用前沿学科的最新技术分析中国古代遗存，坚持密切考古学和历史学、人文科学和自然科学的联合攻关，拓展对文明史的认知，拓宽研究时空范围和覆盖领域，提出了判断进入文明社会标志的中国方案，为探索世界各地文明起源作出了原创性贡献，值得世界各国学习借鉴。

蓝虎表示，“出乎史，入乎道。欲知大道，必先为史。”本次展览以文物为媒，讲述中国悠久历史和灿烂文化，让哥民众更立体、多元、直观地了解中国历史，进一步促进中哥文化交流。中哥两国均属文明古国，对彼此国家文化的了解和认知，是双方友谊的坚实基础，相互学习和借鉴是中哥关系发展的重要推动力。此次文物展远赴哥伦比亚展出，对深化中哥文明互鉴、助力民心相通具有重要意义。

谭平强调，此次展览是中国文物交流中心成立50余年来首次赴哥举办展览。虽然全球疫情持续蔓延阻断了中哥人民走近彼此的脚步，但却阻不断两国文化交流的热情。相信“中华文明之源”文物图片展一定会为哥民众深入了解中华文明起源发展，感受中华文明跨越时空的独特魅力提供一个重要窗口。

哥前驻华大使埃切维利亚表示，文物和文化遗产承载着各民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的文明资源。我们要借鉴中国经验，深入挖掘文物和文化遗产的多重价值，传播更多承载中哥文化、精神的价值符号。

哥共中央文化事务委员、麦德林国际诗歌节主席伦德说，文化如水，润物无声。疫情之下，该展览打破了全球疫情影响的阻碍，使更多哥民众近距离了解了中国灿烂辉煌的五千年文明，一个个鲜活的文物实证让世界读懂了中国有什么样的文明、是什么样的国家。

在展览期间，哥伦比亚青年汉学家凯瑟琳多次应邀举办《中国的过去与未来》现场讲座，深受观众欢迎。她带领大中学生和观众，边参观文物图片展，边现场教学。她说，中华文明五千多年发展史充分说明，无论是物种、技术，还是资源、人群，甚至于思想、文化，都是在不断传播、交流、互动中得以发展、得以进步的。

展览入场观众近日已近10万。应哥方请求，展览将延迟至2023年1月30日。

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