新华社巴黎12月25日电（记者唐霁）巴黎检方25日表示，23日在巴黎市中心发生的枪击案嫌疑人曾计划在巴黎近郊袭击外国人，他向警方表示自己“对外国人有病态仇恨”。

巴黎检察院在一份新闻公报中说，据嫌疑人交代，23日上午他曾携带手枪和子弹抵达巴黎近郊圣但尼市，准备袭击外国人，但因当时路人很少、着装不方便填充弹药等原因放弃了行动，转而到巴黎市中心作案。他在巴黎10区的库尔德人社区中心等地开枪袭击，造成3人死亡、3人受伤，随后被警方当场抓获。

嫌疑人69岁，法国人，是一名退休火车司机。巴黎检察院的公报说，他向警方交代自己行凶是因为“种族主义”，并称从2016年家里发生入室盗窃以来，他“一直想谋杀移民和外国人”，形容自己“抑郁”和“有自杀倾向”。

巴黎检察院24日在针对嫌疑人进行的谋杀、故意杀人、严重暴力等罪行的调查中增加了“种族主义动机”。

据法国媒体报道，这名嫌疑人2017年曾因携带违禁武器被判刑，并多次因带有种族主义色彩的暴力行为被拘禁并受到司法调查。

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