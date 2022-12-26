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调查：当年英国“脱欧”支持者中仅约三成认为“脱欧”成功

2022年12月26日08:24 | 来源：新华社
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新华社北京12月25日电 英国《泰晤士报》24日发布的一项调查显示，在2016年投票支持英国脱离欧洲联盟的英国人中，如今仅有34%认为“脱欧”取得成功。

《泰晤士报》委托英国舆观调查公司对当年公投参与者开展调查后得出上述结论。

这是2019年10月19日在英国伦敦议会大厦外拍摄的欧盟旗帜与英国国旗。新华社记者韩岩摄

调查显示，当年支持“脱欧”的人中，19%认为做出了错误决定；反对“脱欧”的人中，53%仍坚持原先观点。另外，41%的受访者认为“脱欧”对英国的影响比他们2016年预想的还要糟糕；23%认为这对英国国际地位产生了负面影响；34%认为对经济不利；41%认为对移民产生了负面影响。

当年支持“脱欧”的前保守党党首伊恩·邓肯·史密斯说：“‘脱欧’选民不高兴并不令人惊讶……我们需要改变经济面貌，使英国更具竞争力，但我们什么也没做。”

调查还显示，现在有更多英国人支持英国与欧洲建立更紧密关系，包括考虑重新加入欧洲单一市场与欧盟关税同盟的可能。

2020年12月9日，反对“脱欧”的示威者手举标语牌站在英国伦敦议会大厦外。新华社记者韩岩摄

被问及如果今天再次举行“脱欧”公投会如何抉择时，约47%的调查对象表示将投票保留英国的欧盟成员国身份，约34%将投票支持“脱欧”，约8%将投弃权票，其余表示“没想好”。

2016年6月23日，英国就是否脱离欧盟举行公民投票，约52%的投票者支持“脱欧”。经过漫长谈判，英欧在2020年1月完成“离婚”手续，随后进入为期11个月的过渡期，在2020年年底达成以贸易为核心的未来关系协议，完成真正意义上的“脱欧”。从2021年1月1日起，英国退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟。（乔颖）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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