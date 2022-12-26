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特稿：美国空舞“指挥棒”　亚非拉坚持自主

2022年12月26日08:21 | 来源：新华社
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新华社北京12月25日电 特稿：美国空舞“指挥棒” 亚非拉坚持自主

新华社记者

10月，美国与沙特上演了唇枪舌剑的不寻常一幕。

起因是，白宫要求传统盟友沙特推迟石油减产计划，配合美国及其西方盟友制裁俄罗斯和美中期选举。然而，沙特为主的石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”机制决定11月起大幅减产，令美国恼怒不已。

今年2月乌克兰危机升级以来，西方对俄罗斯施加空前严厉的制裁，寻求在国际上孤立俄罗斯。不料，广大亚非拉国家拒绝选边站队，不愿跟随或配合西方制裁，而是坚持独立自主，美国的“指挥棒”在空舞。

中东：拒绝“站队”

这是一次令美国总统拜登尴尬的通话请求。

3月，《华尔街日报》披露，拜登试图与沙特王储、阿联酋阿布扎比王储通电话，力促沙特、阿联酋增产压低油价，配合西方制裁俄罗斯。然而，两位领导人拒绝通话。

“欧佩克+”10月决定大幅减产后，美国声称沙特“与俄罗斯站在一起”，威胁“重新评估”两国关系。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹10月25日在利雅得一场年度投资论坛上说，美国一直要求沙特“站队”，总是问“你们是支持我们还是反对我们”。他反问道，沙特“有没有和沙特人民站在一起的余地？”

阿拉伯石油输出国组织、海湾阿拉伯国家合作委员会等组织和巴林、阿尔及利亚等国发表声明，支持沙特的立场。

此外，作为北约成员国的土耳其不顾美国反对，坚持与俄罗斯在能源等领域继续合作。总体来看，大多数中东国家不愿跟随美国等西方国家加入“反俄阵营”，在外交上坚持独立自主。

沙特国际问题专家阿卜杜勒·沙巴尼告诉新华社记者，沙特、阿联酋等国屡次受到美国施压，但坚持推行独立的外交和能源政策，一是因为国际政治经济格局已发生深刻变化，美国不再一家独大、在中东战略收缩等因素促使海湾国家重新考量和定位对美关系，更加以维护本国利益为最优先选项。二是沙特、阿联酋等国进一步“向东看”，申请加入上海合作组织、金砖机制，为自身谋求更大战略空间和发展机遇。

印度：反对“双标”

这是一次掷地有声的回应。

12月5日，德国外交部长贝尔伯克到访新德里，寻求印度支持七国集团和欧盟给俄罗斯石油限价的决定。印度外长苏杰生说，欧洲国家优先满足自身能源需求，却“要求印度不要这样做，是不对的”。印度将优先考虑自身需求，继续向俄罗斯购买石油。

美方同样多次要求印度不要购买俄石油。总统国家安全事务副助理辛格3月底威胁，倘若绕过美国对俄制裁，会有“后果”。印度外交部发言人巴格奇回应，印度与俄罗斯早已建立经贸关系，外界不应从政治立场出发看待印俄经贸关系。

4月11日，在美国华盛顿，美国防长奥斯汀、美国国务卿布林肯、印度外长苏杰生、印度防长辛格（从右至左）举行联合记者会。新华社记者 刘杰 摄

印度政府表示，乌克兰危机及西方制裁加剧通胀压力，影响印度民众生活，印度需要廉价石油。据印度媒体报道，俄罗斯石油打折出售，在印度进口原油占比从过去的大约1%猛增至22%，10月自俄罗斯进口规模创下历史新高，按每日桶数计算，俄罗斯已成为印度最大的石油供应国。

印度辨喜基金会高级研究员、前外交秘书坎瓦尔·西巴尔说，美国一些人认定，印度在乌克兰危机中应该选择西方而非俄罗斯，这是印度成为大国“最后的最好机会”。这种观点更多地源于自大、而非现实，暴露出西方认为印度的命运实际上掌握在他们手中，意味着印度与西方的关系并不平等。

同处亚太地区，东盟国家也是美国极力拉拢的对象，但在乌克兰危机上，它们大多不愿选边站队。广大东盟国家坚持独立自主的外交方针，并在美欧多次在联合国发起针对俄罗斯的决议表决中表达自身立场。

非洲：拒绝“强加”

这是一张缺乏新意和诚意的援助清单。

12月中旬，在时隔8年举行的美非峰会上，拜登承诺今后3年至少对非投资550亿美元。媒体分析指出，这些投资承诺绝大多数看上去来自此前已经宣布的各类项目和预算，特别是在应对气候变化和医疗卫生方面。唯一新项目是“非洲数字转型倡议”，额度仅3.5亿美元。

乌克兰危机升级，加剧非洲的粮食安全问题。而且，由于西方对俄罗斯金融制裁，非洲国家要进口俄罗斯粮食，付款变得更加困难。

峰会期间，非盟轮值主席国、塞内加尔总统萨勒呼吁美国停止对津巴布韦的长年制裁。他还批评说，美国国会一些议员发起提案，威胁惩罚与俄罗斯开展贸易的非洲国家，企图以此阻止所谓俄方借助对非贸易规避美国制裁。美方此举不公平地把矛头对准非洲，“这会是国际关系史上第一次有一整个大陆被列为（制裁）目标”。

几内亚比绍国际政治评论员塞科·卡萨马说，美国完全无视非洲的现实，“它的传统是将自己的利益强加于非洲人的利益之上”，这种“强加”政策使非洲难以与美国合作。

塞内加尔国际问题专家桑巴·巴尔德指出，西方国家通常只对矿产等非洲的资源感兴趣，很少信守对非洲发展援助的承诺。大多数非洲国家更倾向于在乌克兰问题上保持中立。

日前，南非全球对话研究所发布的一份报告指出，美国政府对非政策始终服务于自身利益，核心诉求是让非洲国家在国际安全、国际格局、大国竞争上选边站队。报告主笔人、南非全球对话研究所负责人指出，非洲坚持独立自主的外交政策，反对霸凌威胁，拒绝选边站队，美方对非的打压外交不会成功。

拉美：联合自强

这是一张严重“缩水”的合影。

美国政府今年6月在洛杉矶主办第九届美洲峰会，墨西哥、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、玻利维亚等国领导人抵制。他们不满美方以“不民主”为由，拒绝邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜领导人。阿根廷和伯利兹领导人虽然与会，但在会上当着拜登和美国副总统哈里斯的面批评美方这一决定。此次会议成为美洲峰会创立以来参会领导人最少的一届。

墨西哥总统洛佩斯敦促美国：“必须改变几个世纪来强加他国的政策，改变支配的欲望，改变对他国主权和独立缺乏尊重的做法。”

乌克兰危机升级后，拉美主要经济体拒绝跟随美国制裁。墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯说，美国政府拒绝承认委内瑞拉总统马杜罗并施加制裁，然而当乌克兰危机升级导致石油供应紧张后，便开始接触马杜罗政府以寻求能源合作，这真讽刺。

今年8月，佩特罗出任哥伦比亚总统，这个美国在拉美的长期盟友首次由左翼执政。同月底，哥伦比亚与委内瑞拉断交3年后恢复外交关系。分析人士指出，哥委复交乃人心所向，显示美国多年来围堵、孤立和制裁委内瑞拉政策的失败，同时将进一步加强拉美各国联合自强、拒绝美国干涉的决心。

马丁内斯说，拉美左翼力量再度崛起，而美国仍延续上世纪七八十年代对拉美的政策与立场。拉美国家一旦不按美国的所谓“民主”标准和立场行事，就会遭到制裁。拉美国家正不断发展进步，但华盛顿仍把拉美看成另一个世界，为了自身利益，便可以不顾拉美国家的可持续发展进程。（执笔记者：胡若愚、惠晓霜；参与记者：胡冠、赵旭、王子正、吴昊、朱雨博）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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