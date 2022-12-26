据新华社联合国12月23日电 “通过可持续发展实现从长期冲突和脆弱状态向和平过渡”阿里亚模式会议日前在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国代表张军在会上发言，呼吁国际社会增强紧迫感，着眼长远，推动重振全球发展事业，在发展中寻找解开全球安全困局、实现持久和平的钥匙。

张军说，要真正把发展摆在国际合作的优先位置。在全球宏观政策协调过程中，要把发展问题放到最突出的位置上来考量，高度重视一些主要经济体的货币、贸易政策对发展中国家的溢出效应。发达国家应以更多实际行动履行发展援助承诺，国际金融机构、多边开发银行和商业债权人要积极参与到国际发展合作、国际缓债行动中。

张军指出，国际社会无论是开展安全合作，还是发展援助、经贸投资合作，都不能强加外部解决方案，都不应附加任何政治条件，都应该充分尊重当事国意见，聚焦当事国需求，同当事国自身的发展战略相衔接，帮助当事国提高“造血”机能。减贫、就业、基础设施建设、粮食和能源安全是当前很多冲突国家和脆弱国家面临的突出问题，安理会及联合国其他机构、国际经济金融和发展机构都应重视这些问题，有针对性地加大帮扶力度。

张军说，中国一直是“发展促和平”理念的坚定支持者、倡导者、践行者。中方提出“一带一路”倡议、全球发展倡议，目的就是帮助发展中国家解决发展难题，促进共同发展，并通过可持续发展实现持久和平。

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 15 版）

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