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巴西绿色就业岗位持续增加

本报记者  陈一鸣
2022年12月26日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西全国工业联合会近日发布的一项调查结果显示，巴西风能、水能、太阳能等绿色能源相关就业岗位已达到127万个，岗位数量不断增加。调查认为，巴西绿色经济发展势头好、增长空间大，未来几年将创造更多绿色就业机会。

　　太阳能发电是巴西就业岗位增长最快的行业之一，其中60%是安装发电系统所需的技术岗位。过去10年，光伏产业为巴西吸引超过746亿雷亚尔（1美元约合5.29雷亚尔）的投资，累计创造逾42万个就业岗位。据巴西光伏太阳能协会主席罗德里戈·索阿亚介绍，该国太阳能发电行业2021年共创造17万个就业岗位，预计今年该行业提供的就业岗位数量将超过20万个。

　　巴西全国工业联合会环境与可持续发展部门负责人戴维·邦坦波认为，巴西在发展绿色能源方面进步迅速，不仅风能和太阳能等清洁能源的产能日益扩大，在绿色氢能等新技术领域也进行了大量投资。今年7月，巴西第一个绿氢工厂在巴伊亚州卡马萨里市奠基，预计2023年年底投产，每年将生产1万吨绿氢和6万吨绿氨。

　　美洲开发银行劳动力市场与社会保障部经济学家奥利弗·阿祖拉认为，巴西创造绿色就业机会的潜力巨大。这一方面与巴西加大对绿色能源的资金投入有关，另一方面得益于巴西丰富的自然资源，包括亚马孙雨林等重要生态系统。阿祖拉举例说，巴西的海上风能拥有70万兆瓦发电潜力，大量海上风能资源尚待开发。据估计，每生产1兆瓦风电，可创造17个工作岗位。

　　国际可再生能源机构认为，虽然新能源是目前巴西就业岗位增长最快的领域之一，但整体来看，较为传统的生物质能和水力发电仍是巴西绿色就业岗位的主要来源。据统计，在127万个绿色就业岗位中，68%来自生物质能和水力发电两个行业。该机构认为，这从一个侧面表明巴西发展绿色能源潜力巨大。

　　为补齐绿色能源结构中的短板，加快氢能等新能源发展，巴西国会今年通过一项法案，将氢能纳入国家绿色能源战略体系，鼓励使用沼气、风能、水能、太阳能、生物质能等发展可持续的氢能产业。巴西环境部门正吸引更多外国投资者和私营部门参与发展绿色经济，创造更多绿色就业岗位。

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 15 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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