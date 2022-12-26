本报记者 刘玲玲

近日，联合国水机制地下水峰会在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举行。为期两天的会议聚焦全球地下水可持续管理及国际合作，呼吁各国提升对地下水的重视程度，加强跨国水管理合作，以更可持续的方式利用地下水资源，推动实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在峰会上指出，全球有40亿人生活在缺水地区，气候变化导致缺水更加严重。可持续管理地下水是解决水危机的方案之一。“我们需要依靠强有力的国际合作。”阿祖莱说，目前仅有1.2%的跨国含水层通过有关国家之间的协议和协调机制得到管理，此次峰会必须推动国际社会加大努力。

联合国教科文组织、联合国水机制、国际地下水资源评估中心共同撰写的会议报告显示，地下水是全球可饮用淡水的最大来源，为全球饮用水供应以及卫生、农业、工业等系统提供保障。近年来，由于河流和湖泊污染加重以及气候变化影响，许多国家更加依赖地下水。在过去70年里，全球地下水汲取量增长了6倍。过度开发含水层会对生态系统造成损害，导致地面沉降和海水侵入。

国际地下水资源评估中心绘制的跨国含水层地图显示，2021年，全球有468个已知的跨国含水层，但专门针对跨国含水层的协议或管理机制少之又少，使得跨国含水层的妥善管理和合理利用成为难题。为进一步促进跨国含水层领域的交流合作，加强双边、区域和全球层面的水治理，此次峰会发起成立了跨国水合作联盟。

该联盟将开展促进不同国家间水合作的活动，如规划跨国流域面积比例、完善跨国含水层管理条约、增加合作项目、提升资助力度等，以促进公平和可持续的跨国水合作。该活动将持续至2023年3月，届时将举行联合国水资源会议，并在会上评估该活动的有效性。联合国水机制认为，此举将推动共享含水层的国家加强合作，确保对含水层公平、有效、可持续的利用。

联合国2030年可持续发展议程提出“为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理”，反映了国际社会对水资源和水安全重要性的普遍共识。联合国教科文组织指出，全球有超过30亿人依赖跨国水资源，实现可持续的水管理需要更加广泛的合作。当前，无论是气候变化还是人类不断增长的需求都威胁着日益稀缺的水资源。加强跨国水资源管理领域合作，将为水资源可持续利用提供重要保障。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 15 版）

(责编：白宇、胡永秋)