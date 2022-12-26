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“推动泰中友好薪火相继”

本报记者  任  彦
2022年12月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国是世界第二大经济体，也是亚太和全球经济发展的引擎。习近平主席今年11月出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并发表重要讲话，传递出携手构建亚太命运共同体、再创亚太合作新辉煌的坚定信心，具有重要意义。”泰国国立法政大学东亚研究所前所长斯提弗奥恩·克鲁拉提肯在接受本报记者专访时表示。

　　“作为亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，APEC应该坚持合作初心，聚焦经济议题，提升区域经济一体化水平，深入推进贸易和投资自由化便利化。”克鲁拉提肯说。

　　今年APEC会议的主题是“开放、联通、平衡”。克鲁拉提肯认为，共建“一带一路”促进了互联互通，推动区域经济一体化发展，对促进泰国等东南亚国家经济社会发展非常有益。“泰国民众希望泰中铁路尽快通车，为泰国经济发展注入新动能。”

　　克鲁拉提肯很早便与中国结缘。“1996年我第一次去中国，在北京游览了许多名胜古迹，印象最深的是故宫博物院和天坛公园，我从此开始喜欢上博大精深的中国传统文化。”那次中国之行也为克鲁拉提肯日后前往中国学习中文埋下了种子。

　　2010年以来，克鲁拉提肯多次到访中国。他说，中国共产党团结带领中国人民战胜各种艰难险阻，取得了举世瞩目的发展成就，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用。“如今，中国的面貌日新月异，中国式现代化道路前景更加光明。”

　　“中国的发展故事吸引了泰国年轻一代。越来越多泰国年轻人学习中文，更加深入了解中国。”克鲁拉提肯说。泰国已将中文列入国民教育体系。目前，泰国2000多所学校开设了中文课，在校学习中文学生达到200多万人。泰国大学中央招生系统的统计数据显示，2022年泰国约有7500名高中生在大学入学考试中选择参加中文考试。

　　“泰中两国是亲密友好邻邦，两国关系保持健康稳定发展。”克鲁拉提肯表示，“我们要不断拉近两国人民心与心之间的距离，推动泰中友好薪火相继。”


　　《 人民日报 》（ 2022年12月26日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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