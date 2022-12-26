纳赛尔·布希巴

中国式现代化的本质要求包括推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态，这是中国共产党胸怀天下的体现

中共二十大胜利召开，对中国和世界都具有十分重要的意义。我对中共二十大报告中提到的中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化，完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，推动共建“一带一路”高质量发展等内容印象十分深刻。

中共二十大报告提出，中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。在推进和拓展中国式现代化的过程中，中国共产党坚持独立自主，坚持立足中国国情。尽管中国人口规模巨大，但中国致力于实现全体人民共同富裕，实现物质文明和精神文明相协调，促进人与自然和谐共生，坚持走和平发展道路。中国式现代化的本质要求包括推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态，这是中国共产党胸怀天下的体现。

我1995年到中国留学，在北京、上海、广州、深圳等地生活和学习20多年，亲眼看到中国日新月异的发展变化。中国共产党团结带领中国人民完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，为人类减贫事业作出巨大贡献。只有中国共产党这样坚持以人民为中心的发展思想的政党，才能取得如此伟大的成就。

共建“一带一路”体现了中国的智慧和胸怀。中国提出共建“一带一路”倡议，是实行更加积极主动的开放战略的具体体现，展现了中国践行真正的多边主义的大国担当。9年多来，中国积极助力共建国家推进基础设施建设、产业升级和民生改善。如今，共建“一带一路”已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。近年来，中国还通过进博会、服贸会、消博会等平台，主动与各国分享中国市场的巨大机遇。目前，中国已经成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。

摩中两国关系持续健康发展。2016年5月，摩洛哥国王穆罕默德六世对中国进行国事访问，两国元首决定建立以相互尊重、平等互利原则为基础的摩中战略伙伴关系，开启双边关系新篇章。同年，摩洛哥宣布对所有中国公民实施免签，让两国人民之间的交流更加便捷。今年1月，摩洛哥成为北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家，摩中合作进一步加强。

展望未来，非洲国家普遍期待中国朝着既定的发展目标不断前行，为世界和平稳定贡献更多正能量，为世界经济发展增添新动力。

（作者为摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席）

《 人民日报 》（ 2022年12月26日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)